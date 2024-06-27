東張何伯何太｜何永賢：必嚴肅處理　籌謀設獎金鼓勵舉報濫用公屋

無綫電視（TVB）《東張西望》近期播出「何伯何太」事件，引起社會廣泛討論。房屋局局長何永賢在報章訪問稱，有關個案變得娛樂化，她不宜多加討論，但對於政府而言，這是嚴肅的個案，必定會嚴肅處理。至於舉報濫用公屋，何永賢首度開腔指，政府正籌謀設立獎金，鼓勵舉報濫用公屋，會研究細則問題。另外，何永賢透露，和田邨、駿洋邨等7屋邨有9名租戶因在內地或澳門擁物業須遷出。



房屋局局長何永賢6月27日在報章訪問稱「何伯何太」事件變得娛樂化，她不宜多加討論。（資料圖片/盧翊銘攝）

何永賢在《星島日報》訪問表示，「何伯何太」事件對政府而言是嚴肅個案，而當局每當發現濫用公屋的懷疑個案，房屋署善用資源分組都會開檔案，就電視上或網上資料等嚴肅跟進，而分組現時有2名退休警司及6名退休警務人員負責。至於當局擬設立獎金，鼓勵市民舉報濫用公屋，何永賢回應指「籌謀緊」，並指社會對政府打擊濫用公屋都十分支持，會研究細則問題。

無綫電視（TVB）《東張西望》近期播出「何伯何太」事件，引起社會廣泛討論。

和田邨、駿洋邨等7屋邨有租戶因在內地或澳門擁物業須遷出

何永賢稱，房屋署最近致函內地不同省市及澳門機構查詢9個公屋租戶，申請公屋時瞞報在內地擁有物業，並獲回覆指有關租戶在內地或澳門擁有住宅或商舖單位。當局確認有關家庭的資產淨值超逾申請公屋限額後已發出「遷出通知書」或檢控，部份公屋單位已被收回。涉及租戶分布在和田邨、駿洋邨、牛頭角下邨、欣田邨、皇后山邨、梨木樹邨和碩門邨。

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