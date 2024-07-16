慢病共治｜擬增篩查高血脂　醫衞局冀普通科門診名額留給弱勢社群

政府去年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃，資助年滿45歲市民於私家醫生篩查和跟進糖尿病和高血壓。計劃至今已開始近9個月，基層醫療健康專員彭飛舟表示，政府有意擴大計劃至篩查高血脂，料在諮詢業界的定義後，則可以增加篩查項目。



現時慢病共治計劃市民需要繳付一定的金額，惟對弱勢社群而言負擔不少，彭飛舟表示，年底起會在普通科門診護士診所加強服務，以提供免費篩查予弱勢社群。他又指，現時就基層醫療服務而言，約20％病人於醫管局治理 ，其餘均為私營醫療，日後希望轉移更多病人去私營治療，將普通科門診名額留給弱勢社群。



基層醫療署健康專員彭飛舟（左）與醫衞局副局長李夏茵。（黃浩謙攝）

慢病共同治理計劃至今已開始近9個月，截至上周四（11日）已有49,100人參加，其中28,800人完成篩查，並已10,800人已進入治療階段。

基層醫療健康專員彭飛舟表示，市民對於計劃反應不錯，而隨着計劃已推行了多個月，加上有不同醫生反映，認為是時候擴大計劃至篩查高血脂，讓有心臟血管風險高的市民可以得到治療高血脂的資助。至於何時會推出，他表示，現仍在諮詢業界對高血脂的定義後，料完成商討後，則可以增加篩查項目。

他又提到，現時計劃男女比例為1比2，故醫衞局亦會集中在男性行業中多做宣傳，「打頭陣」會在8月到港鐵為其內部員工宣傳男士健康及三高，亦會即場做一些簡單的篩查工作，而10月則會為健康月，會積極與港鐵合作讓其職員可以接觸多一些基層醫療的資訊。

醫衞局冀在日後希望轉移更多病人去私營治療，將普通科門診名額留給弱勢社群。（資料圖片）

此外，現時慢病共治計劃市民需要繳付一定的金額，惟對弱勢社群而言負擔不少，局方早前已表示，醫管局未來亦會在普通科門診為綜援等低收入人士提供免費篩查慢病。相關措施在今年開始有眉目，彭飛舟透露，年底起醫管局會在普通科門診護士診所加強服務，以提供免費篩查予弱勢社群。

彭飛舟補充，如相關病人最終確診有慢病，則會留在普通科門診，故意味著門診開放予普通市民看病的名額則會相應減少。他表示，現時就基層醫療服務而言，約20％病人於醫管局治理 ，其餘均為私營醫療，惟日後希望普通科門診主要服務弱勢社群，希望誘導更多有能力的病人可以去私營治療。

基層醫療健康專員彭飛舟強調大原則是醫管局仍然會是香港市民的安全網。（黃浩謙攝）

至於有沒有目標希望未來基層醫療服務公私營的比例為何，他強調大原則是醫管局仍然會是香港市民的安全網，即醫管局仍然會服務負擔不到醫療費用的病人；至於其他病人會如何誘導，則會透過不同措施如慢病共治計劃等希望其到私營治療。

不過，現時慢病共治計劃只限45歲人士參加，被問到不合資格又未有足夠經濟能力的「夾心階層」會否在因而被犧牲，彭飛舟表示，在推動社區發展基層醫療時會考慮相關做法是否為一般市民承受，而未來署方亦會就參加慢病共治計劃市民的背景做一些調查，並與普通科門診病人的背景做對比，了解兩批病人的經濟承擔能力。