馬會撥4.15億推藥物支援網絡　望長遠發展專業的基層醫療服務模式

賽馬會藥健同心藥物支援網絡今日（18日）啟動，馬會指，計劃由賽馬會慈善信託基金撥款逾4.15億港元主導策劃及推行，支援網絡在全港會有8間社區藥房，為公眾提供便捷和可負擔的配藥、藥物諮詢服務，以及協助市民提高用藥的安全知識和管理自己的健康，如處理小病小痛、預防疾病等，計劃同時會與港大、中大合作培訓醫療人才。為期5年的計劃預計可服務超11萬人，望可凝聚業界力量，長遠發展出一套專業的基層醫療服務模式，為政府政策和相關服務發展提供參考。



支援網絡有8間社區藥房 為公眾提供可負擔配藥服務

馬會表示，賽馬會藥健同心藥物支援網絡旨在擴大社區藥房的服務範圍，和加强社區藥劑師的角色，支援網絡在港九、新界會有8間由社福機構營運的社區藥房，為公眾提供便捷和可負擔的配藥服務。社區藥房内的註冊藥劑師亦會提供個人化的免費藥物諮詢及用藥評估，按需要提供健康建議或轉介予其他醫護人員，以支援慢性疾病和輕微疾病患者的需要。

社區藥房會持續推動跨專業合作，與地區康健中心、家庭醫生、公私營醫療系統、及社福機構共同構建以社區為本的藥物支援網絡，以加強基礎醫療服務的支援。

與港大、中大合作培訓人才 預計為逾5400醫療專業人員提供培訓

馬會又指出，支援網絡會與計劃夥伴香港大學和中文大學合作培育人才，預期為逾5,400名專業人員，如藥劑師、藥劑系學生和醫療服務提供者提供培訓。當中港大會為支援網絡制定社區藥房運作指引、提供人才培訓和評估成效，以確保人才的服務質素、效率及一致性；而中大則會參與人才培訓，同時舉辦一系列公眾教育活動，向市民推廣正確使用藥物知識，以提高大眾對公共衞生的意識。

預計為期5年 支援網絡可服務逾11萬人

馬會指，在第五波疫情期間，馬會曾推出支持社福機構營運的社區藥房擴展配藥、用藥護理和支援服務等先導項目，直接惠及超過三萬人，而現時推出的賽馬會藥健同心藥物支援網絡望可進一步擴闊社區藥房的服務範圍，並凝聚業界力量，發展出一套專業的、長遠的服務模式，為政府政策和相關服務發展提供參考，預計為期5年的支援網絡計劃可服務超過11萬人。

梁卓偉指，計劃盼能藉與各界合作，找出一條可持續發展基層醫療的路，真正幫助到病人。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉在致辭時表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦是不可或缺的一環，對於長者尤其院舍長者，藥物管理十分重要，所以賽馬會藥健同心藥物支援網絡是希望為醫護同工包括藥劑師增值，透過與各界攜手合作，希望找出一條可持續發展基層醫療的路，真正幫助到病人。