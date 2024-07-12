公院檢討｜議員斥公布醫療事故情況較20年前差　醫管局同意可改善

公院近日頻頻發生醫療事故，醫衞局其後責成醫管局設立委員會就近期事故檢討。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則斥，醫管局現時處理醫療事故，比起20年前自己做記者時更差，不少醫療事故公布均在晚上公布，亦有醫療事故未有召開記者會交代，欠透明度。



行政總裁高拔陞回應時指「我哋都覺得有問題」，故剛成立的檢討委員會會跟進。此外，檢討委員會成員均為醫管局委任，令人有「自己人查自己人」之嫌。醫務衞生局副局長李夏茵回應議員查詢時指，現時有幾層機制，委員會的報告最終要交上醫衞局，故認為無需介入委員會。



公院近日頻頻發生醫療事故，醫衞局其後責成醫管局設立委員會就近期事故檢討。（資料圖片）

立法會衞生事務委員會就公立醫院服務的質素及安全展開討論，立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則斥，醫管局現時處一理醫療事故情況，比起20年前自己做記者時更差，不少醫療事故即使在數日前發生，但醫管局仍在晚上才公布事件，「（過去半年）我未見過有一宗係早過夜晚七點，即可能電子傳媒最重要嘅新聞報道前，你們係已經公布。」

她又提到近日兩宗事故，包括伊利沙伯醫院插錯鼻胃喉及廣華醫院停電，都未有見記者，「很多時對外發布都好似做筆友咁，要（記者）寫信向你哋查詢，又或者致電議員查詢」，認為即使時間緊迫醫管局亦可以選擇在出新聞稿後的翌日開記者會交代事件。

陳凱欣斥，醫管局現時處理醫療事故情況，比起20年前自己做記者時更差。（資料圖片／張浩維攝）

行政總裁高拔陞回應時指「我哋都覺得有問題」，故剛成立的檢討委員會會跟進。他又解釋，部分事故之所以在晚上出稿是因為要先與病人家屬見面交代事件，而見面時間通常在黃昏，但同意太遲出來交代事故「唔係咁好」，又指醫管局會按事故複雜程度決定是否開記者會。

工聯會陳穎欣提到早前跟進的仁濟女童事故，質疑醫管局未有定期檢討定義為醫療風險警示事件的指引，令部分事件未能按指引透過早期事故通報系統呈報，以及成立根源分析委員會分析事件成因及提出改善建議。高拔陞回應時再次對仁濟女童事件致歉，指為此不幸事件感到難過，但澄清醫管局有定期檢討早期事故通報系統，至於為何指引在2021年後未有更新，是因為國際現時亦沿用相關指引，故醫管局亦會跟隨。

行政總裁高拔陞回應時再次對仁濟女童事件致歉，指為此不幸事件感到難過。（資料圖片／梁鵬威攝）

醫管局設立委員會就近期事故檢討，惟當中委員會成員均為醫管局委任，令人有「自己人查自己人」之嫌。醫務衞生局副局長李夏茵回應議員查詢時則指，現時有幾層機制，委員會的報告最終要交上醫衞局，故認為無需介入委員會。