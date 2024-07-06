公院檢討｜委員會今首次會議　擬定檢視權責分配等　將到醫院視察

醫管局早前成立「公立醫院系統管理檢討委員會」，檢視近期多宗涉及公立醫院運作及設施的事件。據悉，檢討委員會今日召開第一次會議，當中討論委員會職權範圍、會議進程、諮詢方法、介紹現行風險管理制度等議題。綜合多方消息，委員會會討論風險事故的問責制度、員工權責分配及人手安排等，當中會用不同方法諮詢意見，包括會見病人組織代表、到醫院了解風險管理運作及與醫院各管理層了解風險管理制度實際運作情況。



醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

針對公立醫院近期發生多宗醫療事故，醫衞局責成醫管局成盧「公立醫院系統管理檢討委員會」。據悉，檢討委員會今日召開第一次會議，當中討論委員會職權範圍、會議進程、諮詢方法、介紹現行風險管理制度等議題。

綜合多位委員會成員消息，委員會會討論風險事故的問責制度、員工權責分配及人手安排等。有委員提出，現時每次醫管局發生事故後都會召開根源分析委員會檢討，惟每次方向均是從員工有否跟指引或是指引不足的方向考慮，惟此會將責任推向前線，需檢討會否有更好的方法去整體改善流程。

委員稱須檢討權責分配：團隊式問責令醫護「壓力唔埋身」

另有委員提出，現時公院以團隊方式問責，雖然可以分擔壓力，但亦令醫護感到「壓力唔埋身」，變相其在進行醫療程序時不知自己的權責為何，故亦需檢討現行權責分配。此外，與病人家屬溝通及人手分配上如何可以運用更多資深醫生身教下一代亦會討論之列。

據悉，由於三個月後就需交報告，故委員會每星期都會開一次會討論事宜。此外，委員會亦會用不同方法諮詢意見，包括會見病人組織代表、到醫院了解風險管理運作及與醫院各管理層了解風險管理制度實際運作情況。