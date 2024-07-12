長者醫療券｜7.18起擴展至中山陳星海醫院可用　配合深中通道通車

衞生署宣布，長者醫療券在大灣區的可用服務點，於下周四（18日）起搌展至位於中山市的中山陳星海中西醫結合醫院，配合深中通道通車。屆時連同港大深圳醫院及華為荔枝苑社區健康服務中心一院兩點，以及中山大學附屬第一醫院在內，共4個服務點可用醫療券支付門診醫療護理費用。



長者醫療券在大灣區的可用服務點，7月18日起展至位於中山市的中山陳星海中西醫結合醫院

衞生署指，中山陳星海醫院是在大灣區內第三間開展相關安排的綜合服務醫療機構，下周度起，香港長者可使用醫療券支付該院全科、內科、外科、體檢中心、預防保健科、急診科、口腔科（含牙科）、治未病科（中醫科）、康復科、推拿科、骨傷科、婦科及眼科共13個指定科室的門診醫療護理服務費用。醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用。

長者欲於陳星海醫院使用醫療券，可親身前往該院一樓大堂「香港長者醫療券接待處」，出示有效香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》，以進行身分認證及掛號；非首次就診的長者亦可透過陳星海醫院官方微信服務號進行預約。

長者醫療券計劃。（資料圖片）

到診時，長者應先前往該院一樓大堂「香港長者醫療券接待處」報到以待醫院職員安排分診，他們在指定科室接受門診醫療護理服務後可按職員指示到相關收費專窗，使用醫療券支付相關服務費用，醫療服務收費以人民幣結算。

衞生署發言人提醒，在大灣區使用醫療券前均須先登記加入醫健通，；未加入醫健痛的長者，醫療機構在取得長者同意後會即時為長者登記醫健通。

連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。（資料圖片/黃浩謙攝)

該署又指，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用，在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

連同中山陳星海醫院 香港長者可在4個大灣區服務點使用醫療券

中山陳星海醫院連同香港大學深圳醫院及華為荔枝苑社區健康服務中心一院兩點，以及自上月底同樣在「長者醫療券大灣區試點計劃」下的中山大學附屬第一醫院在內，合資格申領醫療券的香港長者將可在四個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。

政府正積極與餘下五間獲納入「試點計劃」的醫療機構進行準備工作，進度良好，該五間醫療機構將陸續開通相關安排，詳情會適時公布。