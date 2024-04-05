北上求醫｜收費平一半　港人深圳睇牙成風　港男換全棚牙慳近40萬

【北上求醫系列之一／長者醫療券／深圳睇牙】港人北上消費已成為常態，不少人更由吃喝玩樂擴展至北上求醫。近年來本港醫療資源緊張，公營醫療輪候時間長亦為人詬病，反而深圳的醫療服務令港人改觀，除了價格便宜、預約方便、環境好，最重要是輪候時間短，又愈來愈多保險計劃涵蓋大灣區醫療網絡，北上求醫或成為港人面對香港醫療樽頸的另一條出路。



事實上，自通關後，港人北上睇牙再成為熱潮，加上港府於2月公布今年第三季擴大長者醫療券的範圍至大灣區，當中位於深圳羅湖的愛康健口腔醫院被納入成為試點。《香港01》早前到該試點實地觀察，發現許多香港病者，其中一名中年港男更專程來做「大工程」，花費16.5萬人民幣（約18萬港元）以拔掉所有牙齒，再重新植牙，他笑稱：「香港啲牙科開價要56萬，太貴喇，我嚟深圳換晒成棚牙，足足慳咗成40萬。」



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深圳愛康健口腔醫院納入長者醫療券試點

政府於今年2月公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，將擴大適用範圍至大灣區內指定的醫療機構，包括新增5間醫院及2間牙科診診所作試點，合共9間醫療機構，包括希瑪醫療旗下的深圳羅湖愛康健口腔醫院，就近羅湖口岸，成為港人整牙熱點。

記者於上月一個周末到該個牙醫門診觀察，發現離開口岸後，路上兩旁滿是愛康健的廣告牌，標榜「過關睇牙零距離」，而診所經常「客滿」，每隔10分鐘便有患者進出，有港人離開時透露診所內約有30%病者來自香港。

港男換晒全棚牙香港開價56萬 深圳收18萬平近七成

其中一名50多歲港人劉先生偶爾北上深圳吃喝玩樂，惟當日前來看牙的主要目的為拔牙。原來他害怕疼痛，一直諱疾忌醫，長年累月下滿腔牙齒破裂，已對日常飲食造成不便，終於下決心到牙科診所檢查。

他稱目前正接受換牙療程，即需要拔掉所有牙齒，再重新植牙，費用為人民幣16.5萬元（約18萬港元）；但他曾在香港牙科診所查詢同樣療程的價格，卻被開價56萬元，他坦言「太貴喇」，與深圳相比，現在便宜了約68%，差距相當驚人。而他選擇這一間診所，除了收費亦較口岸附近其他牙科診所便宜，加上康愛健較為人熟悉，算是深圳老字號，所以決定一試。

香港50幾萬喎大佬，呢度（愛康健）都係10幾萬咋喎，你話爭幾遠呀？爭成40萬喎，如果唔係都唔會上嚟啦，山長水遠，係咪先？冇辦法喇，香港真係太貴喇。 市民劉先生

不擔心要「執手尾」 讚內地牙醫專業、診所環境寬敞

過去有港人北上整牙後，因為出現問題，要返香港找牙醫「執手尾」，最終不愉快收場，更要花時間向內地牙科診所索償，需要分數次拔牙的劉先生則表示不太擔心有「手尾跟」，他稱經過親身體驗後，已感受到內地牙醫同樣專業，又指診所環境較香港寬敞及舒適，因此抱有信心。他稱：「之前我未整過就唔知，只係聽人講OK，我𠵱家都覺得OK。」

七旬婦香港整牙需「執手尾」 惟牙醫移民只能北上求助

另一名年近70歲的港人陳太早年隨兒女移民加拿大，由於未能適應當地生活，近年獨自回流香港。去年初她曾在美孚一間診所植牙，後來發現效果欠佳，需要再「執手尾」，但負責的牙醫已經移民離港，再找其他牙醫亦拒絕「執手尾」，最終她經朋友介紹來到深圳求醫。陳太不諱言對香港牙醫診所的行規感到不解，說︰「香港好得意㗎，唔知你知唔知，香港牙醫你唔係幫襯開佢，佢唔會同你執手尾，要你搵個特別醫生。」

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植牙後直落去山姆掃貨︰好似返咗加拿大咁

反而陳太指深圳的牙科診所並無類似「潛規則」，她接受植牙後，對內地的醫療服務大為改觀，稱不願再在香港看牙醫。她更認為診所位置毗鄰口岸，做到便利長者，而且設施齊全、收費便宜，以她一隻牙需要植牙來說，收費為1.2萬元人民幣（約1.3萬港元），香港診所則索價2至3萬元，即深圳收費較香港便宜約56.7%。她稱：「過嚟羅湖好快，好方便我哋老人家，又唔使問個仔攞咁多錢。」

其實陳太的節目相當豐富，植牙只是當日其中一個活動。她已相約朋友晚上到山姆超市「掃貨」，在朋友的深圳家中借宿一宵後，翌日再轉場到Costco購物。她又笑說平時熱愛逛超級市場，形容北上深圳就如去一趟加拿大旅行，「𠵱家返嚟深圳，好似返咗加拿大咁，好開心呀！」

內地洗牙參考價最低約200元

翻查政府早前公布有關長者醫療券的資料，深圳民營牙科診所常見項目的參考價，洗牙的待定收費約人民幣180元至300元（約193至331港元）、補牙約人民幣300元至550元（331至606港元）、拔牙則由200元至500元（220至551港元）不等。