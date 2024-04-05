北上睇牙｜愛康健年接12萬港客　自設投訴機制　打包式收費具保障

【北上求醫系列之二／長者醫療券／深圳睇牙】自通關後，港人北上看牙科的情況愈見普遍，希瑪醫療旗下的深圳羅湖愛康健口腔醫院就是熱點之一，更被納入本港長者醫療券大灣區試點計劃，最快今年第三季起落實。希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基指出，現時香港及深圳的病人各佔一半，每年共接獲約12萬名香港病人。他認為內地牙科服務收費便宜、幾乎全年無休等便利因素，吸引更多港人北上睇牙。



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香港深圳病人各佔一半 以50歲中老年人為主

深圳愛康健口腔集團成立於1995年，並在2021年被香港希瑪醫療集團收購，目前旗下共有1間口腔醫院及14間門診，聘用逾100名醫護人員，及提供逾200張牙科治療椅。港府於今年2月公布，深圳兩間牙科服務的醫療機構，納入長者醫療券大灣區試點計劃，讓合資格長者用醫療券支付費用，其中一間便是位於羅湖口岸對開的愛康健口腔醫院。

希瑪醫療首席策略及投資總監陳永基透露，現時來自香港及深圳的病人分別各佔一半，每年接待約12萬名香港病人，當中一半為50歲以上的中老年人。他表示，自政府公布擴大長者醫療券的使用範圍後，港人的查詢量確實增加，雖然沒有估算未來的病人數目，但相信能提供足夠的承載力，他說：「政府選擇我哋嘅原因之一就係規模夠大。」

醫療券覆蓋所有牙科服務 同受兩地政府監管

陳永基續稱，港府希望推動牙科預防性教育治療，因此集團正配合港府，進行系統對接及培訓員工等準備工作，期望盡快推出醫療券相關服務。他透露，將向長者提供優惠及收費透明的打包式服務，以推動病人定期檢查牙齒，而醫療券的適用範圍無限制，覆蓋所有牙科服務，例如洗牙、補牙及脫牙，以至治療牙周病等。

陳永基又透露，醫療券試點計劃實施後，將同時受到兩地政府監管。他估計屆時港府會設立額外的配套及機制，讓香港長者北上接受治療得以放心，而愛康健自身亦設有透明的投訴機制，若按標準流程處理後，病人仍感到不滿，可考慮向深圳市衞健委作出投訴。「病人不斷了解多啲就唔會咁擔心，內地機制喺呢方面𠵱家愈嚟愈完善。」

▼羅湖口岸愛康健口腔醫院設施▼



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打包式收費提供後續保障︰有問題返嚟我哋會幫佢處理

不過，一旦需要「執手尾」又應如何處理？陳永基稱，一般的牙科治療主要以打包式收費，即包括後續的保障服務。以補牙或種牙為例，若病人在一段時間內出現問題，可隨時上門尋求處理，視乎物料及時間可安排免費修補。「如果有問題返嚟我哋會幫佢處理，呢個係我哋一個承諾嚟。」

陳永基強調，香港牙醫的水平頂尖已獲全世界公認，但內地隨著經濟不斷發展，社會追求更好的服務，在內地政府、投資者及國際醫療專家的推動下，內地的水平同樣不斷提高。「我諗喺監管同技術水平，大家係可以放心。」

▼3月29日 復活節假期北上人潮▼



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內地牙科診所優勢︰收費便宜、服務時間長

近年港人掀起北上熱潮，陳永基亦感受到香港病人的數量，較疫情前的2019年增加。他估計，由於內地的牙科診所收費便宜，而康愛健多個門診部毗鄰跨境口岸，地理位置方便，加上歷史悠久累積一定口碑，並透過代言人朱咪咪的廣告，在香港擁有廣泛的知名度，從而吸引更多港人北上接受治療。

陳永基並認為，香港牙科診所的困難在於成本高及面積小，相反內地的耗材成本低及租金便宜，視乎牙科服務，收費可相比香港低一半。至於另一大優勢則是服務時間長，例如愛康健口腔醫院除了農曆新年外，周一至周日朝九晚七幾乎全年無休，不像香港部份診所於周末休息，方便港人北上睇牙後順便消費，或是步行數分鐘至關口坐東鐵線回家。

由明星朱咪咪代言的愛康健廣告，已成為一代人的童年回憶。（網上圖片）

冀加強與朱咪咪合作︰好多人一諗起朱咪咪就聯想起愛康健

「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力！」由藝人朱咪咪代言的愛康健廣告，已成為一代人的童年回憶。陳永基表示，過往在晚上播放電視廣告的宣傳方式，已不合時宜，他期望若未來誕生新創意或想法，可加強與朱咪咪合作，讓大眾更進一步了解愛康健的服務。