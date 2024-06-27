長者醫療券｜6.28起擴展至廣州中山一院　大灣區用須先加入醫健通

衞生署今日（27日）公布，長者醫療券（醫療券）適用範圍明日（28日）起擴展至位於廣州市的中山大學附屬第一醫院（中山一院），在「試點計劃」下，配偶共用醫療券安排及「長者醫療券獎賞先導計劃」（獎賞先導計劃）同樣適用。



該院的醫療服務收費以人民幣結算；會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率，計算需扣除的港元醫療券金額。同日起合資格長者須先登記加入醫健通，方可在指定的大灣區醫療機構使用醫療券。



「長者醫療券大灣區試點計劃」，將擴大醫療券的適用範圍，至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約五間醫療機構作為試點。（資料圖片/盧翊銘攝）

在大灣區使用醫療券須先登記加入醫健通

長者由明日起，可在中山一院的1號樓一樓西側醫療服務中心窗口進行身分認證及掛號，亦可透過中山一院的官方手機應用程式或小程序「香港長者醫療券預約」，或院內的自助機進行預約。

到診時，長者應先親身前往中山一院的1號樓一樓西側醫療服務中心，出示有效香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》辦理相關手續及進行身分認證，然後通過窗口現場掛號或預約平台掛號。在指定科室接受門診醫療護理服務後，可按醫院指示到該科室所屬收費處，使用醫療券支付相關服務費用。

另外，同日起香港長者在大灣區的醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。有關安排適用於香港大學深圳醫院、華為荔枝苑社區健康服務中心、中山一院，以及日後開展「試點計劃」相關安排的餘下6間試點醫療機構。

15個指定科室門診醫療護理服務 獎賞先導計劃安排亦適用

中山一院是「長者醫療券大灣區試點計劃」（「試點計劃」）下首間開展相關安排的綜合服務醫療機構。明日起，長者將可使用醫療券支付中山一院的內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫學科、檢驗科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心和急診科共15個指定科室的門診醫療護理服務費用。

而獎賞先導計劃的安排亦適用於中山一院的內科、外科、婦科、眼科、口腔科、康復醫學科、中醫科、健康管理中心和急診科。長者使用醫療券接受這9個指定科室提供的健康檢查、預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務，即可累積醫療券金額，獲取獎賞。

衞生署發言人表示，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險，支付同一次醫療服務的費用。此外，在內地使用醫療券的適用範圍跟在港一樣，均不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

長者醫療券計劃（圖片來源：衞生署衞生防護中心）

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