的士加價周日起落旗加$2　紅綠藍的收費一文看　UBER TAXI也調整

的士周日（14日）加價了！巿區（紅的）、新界（綠的）及大嶼山的士（藍的）新收費生效後，全部落旗加2元，紅的加至29元，綠的加至25.5元，跳錶收費亦會調整。UBER TAXI 今日（13日）亦向司機伙伴發出通知，指為配合整體市場變化，7月14日起調整平台車資，但當中沒詳述乘客收費及司機收入調整幅度。紅的、綠的、藍的之新收費、行李費及電召費等詳情，一文看清。



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的士7月14日起的新收費。（政府新聞網圖片)

【市區的士】起錶$ 29。（資料圖片）

市區的士收費：

首2公里：$ 29

其後每200 米或其部分／每分鐘等候時間或其部分

．直至應收款額達$102.5：$2.1

．在應收款額達$102.5後：$1.4

．每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）： $ 6

．傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖：免費

．每隻動物或鳥類 $ 5

．每程電召預約服務 $ 5



【新界的士】起錶$ 25.5。（資料圖片）

新界的士收費：

首2公里：$ 25.5

其後每200 米或其部分／每分鐘等候時間或其部分

．直至應收款額達$82.5：$1.9

．在應收款額達$82.5後：$1.4

．每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）： $ 6

．傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖：免費

．每隻動物或鳥類 $ 5

．每程電召預約服務 $ 5



【大嶼山的士】建議$ 24。（資料圖片）

大嶼山的士收費：

首2公里：$ 24

其後每200 米或其部分／每分鐘等候時間或其部分

．直至應收款額達$195：$1.9

．在應收款額達$195後：$1.6

．每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）： $ 6

．傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖：免費

．每隻動物或鳥類 $ 5

．每程電召預約服務 $ 5



乘客須知：

1. 行李附加費：

一般來說，司機可就下列行李，收取行李附加費：

每件擺放在車尾行李廂內的行李；或

每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李。

嬰兒車亦需按照上述準則繳付行李附加費。

殘疾乘客的輪椅及拐杖無須收費。

2. 車費收據：

每輛的士均已安裝收據打印機，乘客可向的士司機索取機印車費收據。如無合理辯解，的士司機不得拒絕按乘客要求發出收據，否則即屬違法。如果收據打印機失靈，的士司機應發出手寫收據。

3. 車費找續：

的士司機若未能為港幣500元或1,000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。

UBER TAXI 今日（13日）亦向司機伙伴發出通知，指為配合整體市場變化，7月14日起調整平台車資，但當中沒詳述乘客收費及司機收入調整幅度。