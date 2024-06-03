深圳商場內捲　卓悅中心爭做退稅點　籲業界自強︰發展追得到香港

【深圳商場訪問之二】北上消費熱潮已持續一年，雖然港人熱門的商場每逢周末人來人往，甚至連羅湖商業城近日亦趁機翻新吸客，但深圳商場面對日漸激烈的競爭，其實亦感到憂慮。為了鞏固競爭力，卓悅中心董事總經理甄婉兒透露，計劃申請成為當地首批退稅商場，一旦成功通過遴選，日後若旅客在其他商場購物後，可到卓悅中心辦理退稅手續。



甄婉兒並指，為了完成市政府的指標，深圳區與區之間存在競爭關係，就如銅鑼灣鬥尖沙咀。雖然她作為港人，認為本港對比深圳仍存有優勢，但呼籲業界不能止步不前。「深圳都追得好快，因為我喺度做嘢九個月，深圳人係好open（開放），好快速，亦都好追得到香港。」



▼深圳卓悅中心▼



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卓悅中心申請成為福田首批退稅商場 以增強競爭力

深圳自去年12月起，試行「即買即退」的離境退稅政策，目前首批試點除了深圳機場及蛇口郵輪母港外，只有羅湖區的華潤萬象城，旅客只要到該商場的退稅櫃檯，便可即場辦理人民幣現金退稅。隨著措施已實落逾半年，為了爭奪更多旅客，在商戰中保持競爭力，福田區的卓悅中心亦希望可分一杯羹，最近便向福田政府申請成為當地首批退稅商場。

卓悅中心董事總經理甄婉兒解釋，一旦成功通過遴選，日後若旅客在其他商場購物後需要退稅，可到卓悅中心辦理手續，相信可推動商場的人流及銷售額，因此會積極配合政策，讓更多港人消費後到場「即買即退」才返回香港。

深圳商場內捲︰香港係唔會有銅鑼灣區鬥尖沙咀

事實上，深圳各區商場的競爭確實相當激烈，甄婉兒便以內地的網絡用語「內捲」形容目前的情況（即激烈競爭導致每個人可分配的資源變得更少）。由於在市政府的領導下，各區政府會為完成不同指標互相競爭，而企業則可從中沾光，配合區政府落實政策。「我有少少想講一樣嘢，香港係唔會有銅鑼灣區鬥尖沙咀區呢樣嘢，但呢度係會㗎。」

為了鞏固競爭力，卓悅中心近乎每個月均舉辦活動吸引顧客，例如去年底舉行萬聖節及聖誕節活動，今年初亦曾辦花市及咖啡節等，接下來亦配合今年政府提出「時尚深圳」的主題，將於6月14日與區政府合辦「觀唐．悅賞」唐代服飾藝術展覽。

卓悅中心董事總經理甄婉兒。（歐陽德浩攝）

奧運期間大電視直播 酒吧打烊時間可超出凌晨3時

此外，甄婉兒亦未雨綢繆，考慮到暑假舉行的奧運，計劃在賽事期間促進夜經濟，例如會善用巨型電視舉行現場戶外直播，並准許食肆及酒吧可超出凌晨3時的打烊時間，同時集合場內逾20個運動品牌，如李寧牌及Adidas等，共同推出推廣活動。

其實卓悅中心在福田區已是數一數二的大型商場，2023年的客流量達4,000萬人次，銷售額高達47億元，其中華為店是全中國銷售額最高。受港人北上熱潮影響，每逢節假日便有超過30%顧客為港人，最近復活節更受到帶動，客流量增幅逾50%，預計今年全年客流量按年再增20%至30%。

▼2024.03.09 銅鑼灣時代廣場下午人流▼



評深圳人做事效率不亞於港人︰香港唔好停落嚟

儘管如此，甄婉兒仍不感到滿足，居安思危，計劃今年底至明年繼續海外招商，並全方位升級零售及餐飲店鋪，例如引進其他品牌的深圳首店，以保持商場的新鮮感。「因為深圳好多競爭者，我覺得暫時唔方便透露乜嘢品牌。我覺得我哋升級過程裡面，例如今年年尾至出年年頭，喺呢九個月裡面到時可以安排再講，但呢樣嘢係事在必行嘅。」

回顧香港，近年「商場遺址」一詞已充斥在網絡及傳媒，香港曾幾何時輝煌的服務業，是否需要拱手相讓？甄婉兒仍相信香港商場多年來累積的管理文化，對比內地仍有一定優勢，惟深圳商場今時不同往日，近年來急起直追，深圳人工作效率亦不亞於港人，呼籲業界不能止步不前。