的士加價｜今起落旗加$2　司機：生意與往常相若　市民：更少搭的

全港的士今（14日）起加價，九龍、新界和大嶼山的士落旗加價2元，每次跳錶加一至兩角不等。有的士司機指，生意額與往常分別不大，不認為的士加價會令整體收入有所增加；亦有市民指自己本身較多選擇Uber，加價會令他更少選擇乘坐的士。



全港的士今（14日）起加價，九龍、新界和大嶼山的士落旗加2元，每次跳錶加一至兩角不等。（廖雁雄攝）

受訪的士司機：加價後客量與往常一樣

的士司機戴絢琪指，加價第一天的生意額與以往分別不大。戴絢琪認為，加價是沒法子的事，「你保險要加㗎嘛，其他野都要通賬」。他不認為加價能使收入上升，認為加價的百分比會與通脹拉勻。

對於政府近日研究規管網約車平台，戴絢琪表示讚同，指網約車雖然合法，但營運的時候沒有牌照和保險，對乘客而言沒有安全保障。

的士司機陳先生指，的士加價後客流量往常差不多。（廖雁雄攝）

另一位的士司機陳先生同樣指加價對生意額沒有影響，指自己不用養家，不擔心乘客量會因此減少。陳先生又認為，的士加價不會為的士業帶來長遠影響，指初時選擇的士的乘客可能會少點，但之後便會回復。

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的士司機服務欠佳 有受訪市民稱更多選乘Uber

市民梅先生指，的士加價會令他減少撘乘的士的次數。他指，的士價錢貴，司機的態度亦不是特別好，他更多時候會選擇乘坐Uber，「佢（Uber）明碼實價，唔會兜路。」梅先生認為，Uber能提供較多優惠，而且在搭乘前便已知道價錢，不像的士要上車後再跳錶計，可能會較貴。

梅先生指，的士加價後會更少選擇乘搭。（廖雁雄攝）