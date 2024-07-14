的士車隊｜林世雄：加預約費不設上限　期望車隊提早本年底運作

5個的士車隊牌照申請結果本月出爐，按牌照要求明年中前要投入服務，運輸及物流局局長林世雄今天（14日）在電台節目表示，期望車隊提早於本年底便運作。對於牌照容許車隊不按錶收費，林世雄解釋可以有兩類收費方式，一種是按錶收費配以預約費，另一種是點對點包車收費，預約費不設上限，相信市場會訂出一個合理費用。



運輸及物流局局長林世雄（中）表示，會在本月內批出不超過5個的士車隊牌照。（商台相片）

的士車隊預約費不設上限 最快年底投入服務

的士車隊牌照接獲15宗申請，當局早前透露本月中會公布申請結果。林世雄表示，15份申請來自業界和行外人士，期望帶來「新景象、新風氣」，本月內會批出不超過5個牌照，期望的士車隊年底便投入服務。他說車隊可以兩種形式收費，分別是按錶收費配以預約費，以及點對點包車收費。

被問到預約費會否設上限，林世雄希望給予彈性，相信市場會自行調節，「希望車隊同用家，大家喺呢方面自己定一個合理嘅數。」他亦不擔心討價還價的問題，因市民已熟知網約車平台的運作模式，相信香港人會很快適應。

的士車隊可以自行裝飾車身，供市民識別，不受限於市區的士的紅色及新界的士的綠色。（資料圖片／黃浩謙攝）

車身設計不受紅、綠所限 車隊可自行裝飾

林世雄認為，大部分的士車隊會以提供網約車服務為主，但市民仍可在街上截車，此類乘客車隊只可按錶收費。他指，的士車隊可以自行裝飾車身，供市民識別，不受限於市區的士的紅色及新界的士的綠色，車隊名單可以參閱運輸署網頁，以及「香港出行易」網頁或手機APP。他希望車隊訊息透明化，將收費等資訊公開至第三方平台，讓市民有更多選擇。

政府提出三個情景題，就大欖隧道調低收費諮詢立法會。（政府新聞處）

政府提出的三個大欖隧道收費方案，正諮詢立法會意見。（立法會文件）

林世雄：大欖隧道免費不可行

大欖隧道的專營權明年5月30日屆滿，政府建議收回後減隧道費，提出三個收費方案正諮詢立法會。其中，分時段收費方案建議私家車繁忙時段收費45元，非繁忙時段20元；另外兩個為固定收費方案，私家車收費分別是35元及45元，不過有議員建議大欖隧道免費。

三隧分流8月2日實施，紅隧車龍比以往略有改善。（羅國輝攝）

林世雄被問到會否再考慮不收費，他指考慮到用者自付原則和管控車輛流量，不收費並不可行，因大欖隧道服務約100萬名市民，加上屯門公路及吐露港公路擠塞問題嚴重，若不收費或減少收費，都會令下游「接唔住」。他又指，見證三隧分流的成效後，當局會借鏡分時段收費的形式，研究是否應用於大欖隧道。

林世雄期望今年底或明年初實施首階段「粵車南下」。（視覺中國）

期望今年底或明年初實施首階段「粵車南下」

被問到「粵車南下」的進展，林世雄期望今年底或明年初實施首階段計劃，即提供配額讓南下車輛駛到港珠澳大橋香港口岸後，先停泊在口岸停車場，再轉乘其他交通工具出市區。至於會否放寬「粵車南下」的車輛入市區，林世雄說需審視首階段的實施情況及香港的路況，再作考慮。