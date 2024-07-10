的士業議會倡強制裝車內閉路電視　以杜絕「害群之馬」

香港的士業議會今日（10日）公布本年度的士乘客意見調查報告，結果顯示香港的士整體服務質素評分平均值為58.8分，較去年微升0.4分。的士司機的待客之道與去年同期調查一樣，是多項的士服務評價中，乘客最不滿意的元素，今年為3.33分（滿分5分），較去年上升0.12分。



香港的士業議會主席黃卓邦指，一少部分待客差的「害群之馬」影響整體的士業界的形象。除已有的禮貌運動和的士大使，他認為需就改善待客之道訂立長期政策，建議立法強制全港1.8萬輛的士安裝車內閉路電視（俗稱車Cam），助監察司機的違規行為及保障乘客安全。報告稱有近六成受訪乘客支持該建議。



香港的士業議會公布本年度的士乘客意見調查報告。（廖雁雄攝）

香港的士業議會委託恒生大學進行恆常調查，於今年4至5月以隨機抽樣方式對全港1,200名的士乘客（包括本地居民和遊客）進行面對面訪問。結果顯示香港的士整體服務質素評分平均值為58.8分（滿分100分），過半數受訪者（55.2%）認為整體服務質素良好或優秀，只有少數（7.6%）覺得較差或極差。與去年同期調查結果相較，兩項平均評分以及正面評價百分比都有上升，而兩項負面評價百分比均有下降。

評分最低：的士司機待客以禮 與去年相同

受訪者需要對13個服務質素元素給予1至5分的評分。其中評分最低元素與去年同期調查相同，為的士司機待客以禮（3.33分），例如主動與乘客打招呼、禮貌地詢問和確認目的地。其餘三項包括的士很環保（3.34分）、的士司機遵守的士條例（3.35分）及的士司機主動向乘客提供協助（3.35分）。

另外，評分最高的五項元素則包括：的士司機熟知乘客目的地及交通狀況（3.51分）、的士車廂寬敞及座位舒適（3.50分）、的士司機使用最有效率或乘客指定的路線（3.48分）、的士車廂溫度適中（3.48分）以及的士車身和車廂清潔（3.46分）。

陳恒鑌促政府釋出「組合拳」 易志明倡增的士車隊牌照

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，調查結果回應業界常說「害群之馬屬少數」，主體市民依然滿意的士服務。他指與業界溝通後，希望政府釋出「組合拳」，包括引入扣分制、參考內地和澳門在車廂內增設閉路電視。他相信閉路電視會令司機更自律和自制，從而改善的士服務質素。

陳恒鑌希望政府釋出「組合拳」，包括引入扣分制、參考內地和澳門在車廂內增設閉路電視。（廖雁雄攝）

運輸及物流局早前向立法會提交研究文件，其中建議加強對「白牌車」執法及規管網約車平台。陳恒鑌形容文件「公道」，並期望市民點對點的要求能獲滿足，同時為車隊制發展提供時間。他認為「白牌車」對乘客有潛在危險，如欠缺保險。他期望業界「自省、自努力」，做好車隊發展工作，讓市民可以使用優質的的士服務。

航運交通界議員易志明表示，少數的「壞分子」已影響整個業界，甚至香港的聲譽。他建議政府加強罰則，並考慮對濫收車資的司機即時停牌。運輸署早前推出的士車隊牌照共收到15份申請。他指業界反應積極，應將牌照數量由5張增至8張，或擴張車隊數目，讓更多的士可以納入計劃。

易志明建議政府加強罰則，並考慮對濫收車資的司機採取即時停牌。（廖雁雄攝）

黃卓邦倡強制安裝車內閉路電視

香港的士業議會主席黃卓邦於總結時指出，調查報告確立的士業界未來一年的進步方向。除已推行的的士禮貌運動及的士大使計劃，他促請政府考慮於全港1.8萬輛的士的車廂內強制增設閉路電視，他相信措施可以有效減少投訴數字。他亦建議為殘疾人士乘搭的士提供補助，及補貼在的士上加裝輪椅上落斜台的費用。