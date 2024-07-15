小泳手准參賽　何敬康促泳總釐清參賽準則　斥殭屍屬會影響公平性

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因泳會級別不夠而拒絕9歲泳手參加本地錦標賽。泳總執委會早前公布，相關泳手將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽，而未來若有成績達標的競賽屬會泳員，可提出書面申請。



新民黨立法會議員何敬康今早（15日）在港台節目中，促請泳總釐清其他競賽屬會的達標泳手，是否同樣獲准以個人形式參加。他並批評泳總的制度過時，透明度不足，例如殭屍屬會便影響到公平性。「呢啲唔活躍屬會繼續留喺度，或係繼續運作，就會影響下一組屬會晉升嘅機會，所以係一定要處理。」



前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

何敬康指公告只提及「相關泳手」︰係畀一個定畀晒所有？

泳總上周六（13日）發出公告指，准許「相關泳員」在填妥訂明表格，並在截止報名日期前遞交往辦事處後，獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。泳總又指，未來如有成績達標的競賽屬會泳員，可向該會提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。

新民黨立法會議員何敬康表示，泳總初步同意該名9歲的小泳手參賽，屬預期之內。但他提到泳總的公告只提及「相關泳員」，沒有明確說明其他競賽屬會的達標泳手，是否同樣獲准以個人形式參加。「所謂有關泳手係方力申嘅徒弟仔一個，定係其他人呢？希望資料上可以釐清多少少。嚟緊11月15號係畀一個，定畀晒所有？」

新民黨立法會議員何敬康。（資料相片／歐嘉樂攝）

質疑書面申請繁複 憂未來一旦有泳手被拒再引起爭議

何敬康續指，公告稱競賽屬會的達標泳手，未來可向泳總提出書面申請參賽，惟理論上改成個人身份參賽，並不影響目前的三級屬會的計分制及升降制，因此他質疑泳總為何不乾脆開放個人賽道予相關選手，反而採用繁複的行政手續處理申請。

他指，理解泳總或考慮到比賽的承載量，因此作出上述決定，但他認為一旦有達標泳手申請被拒，必定引起社會爭議。 他建議可提高達標的時間條件，以解決承載量的問題，同時亦可避免埋沒具有潛質的泳手。

泳總7月13日發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。（泳總圖片）

斥泳總制度過時 殭屍屬會影響公平性

何敬康批評，現時泳總的制度過時，透明度不足，例如殭屍屬會便影響到公平性。「有啲所謂殭屍屬會，過去幾年喺泳總嘅計分制度屬於零分啦，我覺得一定要處理。因為𠵱家泳總制度，如果有上級屬會係唔退出，或者唔自動放棄資格，下家屬會就冇得升。換言之，呢啲唔活躍屬會繼續留喺度，或係繼續運作，就會影響下一組屬會晉升嘅機會，所以係一定要處理。」

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（資料相片／龔嘉盛攝）

學者列殭屍屬會三大問題︰資源分佈、增加矛盾、利益輸送

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德，亦在相同節目認同何敬康的看法。他認為，體育總會維持守舊的思維營運，容易衍生利益申報等問題，例如今次事件正反映不公的現象，具有大量改善空間。

他提到，上世紀50年代港協暨奧會成立的時候，一群熱愛運動的人士組成各體育總會，以義工的方式經營，惟隨著時代進步，當時的管理思維，已不能追隨時代發展，因此他認為港協及體育總會是時候作出變革。

雷雄德直言，其他體育總會亦同樣存在殭屍屬會的問題，以致資源分佈受到影響，增加屬會間的矛盾，以及利益輸送的風險。他建議除了削減殭屍屬會的權力外，港協可效法教育界引入企業管理課程，例如校董會委員每年便要接受一定時數的培訓。