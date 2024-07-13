小泳手准參賽　方力申更盼泳總制度能優化：所有達標泳手都能參賽

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因泳會級別不夠而拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。泳總執委會今日（13日）開特別會議通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。



方力申回應指，對小泳手可參賽感高興，強調原意非為其會泳手，是希望所有達標泳手都能參賽，重申社會已知泳總屬會三級制不公平及漏洞，影響所有泳會資源分配，期望下星期三與泳總三方會談作深入探討。



前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

社會已知泳總屬會三級制不公 方：我原意不是只為了我會泳手

方力申晚上回應指，對於小泳手能參賽感高興，「但我原意不是只為了我會泳手，是希望所有達標的泳手都能參與比賽」，故希望制度可再優化。

他又說，事情發展至今，「相信社會已知悉泳總屬會三級制是存在不公平及漏洞，更影響到所有泳會資源分配問題」，期望下星期三與泳總的三方會談可有深入探討，為推動本港泳壇作出貢獻。

目前，泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

方力申早前就指旗下泳會，一名九歲泳手即使已符合參與錦標賽的資格，惟因屬會「級別不夠高」而被拒參賽，亦無法代表香港參賽，質疑泳總制度不公。

泳總今日發公告指，執委會於召開特別會議，一致通過相關泳員在填妥訂明表格及適時、即截止報名日期前遞交本會辦事處後，將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。泳總指，未來如有成績達標的「競賽屬會」泳員，可向該會提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。