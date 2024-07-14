泳總執委會長王敏超身兼上訴委會長　被質疑「球證旁證是同一人」

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，泳總經特別會議通過，准許方力申旗下9歲泳員以個人身份參加分齡游泳錦標賽。根據泳總會章，「正式屬會」可向泳總提出上訴，而泳總架構，執行委員會身兼上訴委員會，由王敏超同時擔任會長。關注事件的立法會議員形容，球證及旁證都是同一個人，質疑影響公正性及潛在利益衝突。



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泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

中國香港游泳總會會長王敏超。（蘇煒然攝）

根據泳總網頁顯示，2024-2026年度執行委員會，會長為王敏超，副會長分別是伍建新、蒙德揚及王賜豪；上訴委員會會長同樣是王敏超，副會長亦是伍建新、蒙德揚及王賜豪。上訴委員會由協會成員組成，經會員大會批准後由執委會任命。

新民黨立法會議員何敬康（歐嘉樂攝）

新民黨立法會議員何敬康質疑，王敏超若按機制自行委任自己出任上訴委員會會長，是即是球證及旁證都是同一個人，是非常嚴重的問題，影響公正性；他又在個人社交專頁上發文諷刺，「球證係『蛇共蟻』、旁證又係『蛇共蟻』；原審法官係『劉並蒂』、上訴庭法官都係『劉並蒂』；呢舖真係『神合體，全部都起舞將腳遞，扭腳擰髻』。」

泳總7月13日發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。

目前，泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

《香港01》之後的偵查報道，統計過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」，只有2015年一次向上流動，42%屬會無將聯絡資料寫入泳總列表。

正式屬會中，或存在「殭屍會」。記者發現至少15個無公開游泳活動紀錄；5個全無公開資料及聯絡方法；部份社團登記地址，為私人住宅地址，如無任何公開紀錄的「香港世界體育會」，登記地址為曾捲入爭議的泳總委員吳旭光住址。另有以足球聞名的體育會，擁泳總會籍，其中兩個的網上無游泳資訊。