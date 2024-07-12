方力申反駁王敏超　質疑泳總不整頓殭屍會實情：因佢哋有得投票嘛

前香港游泳代表、藝人方力申炮轟香港游泳總會制度不公事件繼續發酵，《香港01》周四（11日）報道泳總旗下最高級別「正式屬會」有兩成是無任何活動的「殭屍會」，到今早（12日）泳總會長王敏超承認有「殭屍會」，但因無人提出相關問題故無整頓。方力申之後就在社交媒體撮取《香港01》報道回應王敏超：「梗係唔整頓啦！因為佢哋有得投票呀嘛！唔係入面啲人點做十幾二十年呀，come on！」



方力申炮轟泳總事件引發全城關注（資料圖片）

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泳總會長王敏超今早在商台訪問中回應《香港01》揭示的泳總「殭屍會」問題，承認「正式屬會」中有「殭屍會」，但因「暫時so far咁耐無人提出嚟」，故在無大影響下未有整頓。

中國香港游泳總會會長王敏超承認有「殭屍會」存在。（蘇煒然攝）

方力申繼今早回應質疑泳總管治能力，其後再在其社交媒體Instagram限時動態截取《香港01》報道的圖片，並再次回應事件，炮轟泳總：「梗係唔整頓啦！因為佢哋有得投票呀嘛！唔係入面啲人點做十幾二十年呀！come on！」

方力申又稱：「自古以來都係後浪推前浪㗎啦！唔係點進步呀！」他重申，今年1月與王敏超WhatsApp及去信泳總時，根本無提及要求其泳會升班，只請求能讓達標的泳手比賽，更提議不計分，「係培育人才嘅做法，係常識。」

梗係唔整頓啦！因為佢哋有得投票呀嘛！唔係入面啲人點做十幾二十年呀！come on！自古以來都係後浪推前浪㗎啦！唔係點進步呀！ 前香港游泳代表方力申

方力申開泳校遇上不少困難。（資料圖片）

《香港01》昨日報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，當中兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。

現時泳總屬會分類為三級制，分別為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」，其中「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。