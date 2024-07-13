方力申泳會9歲泳手准以個人身份參賽　泳總：日後每宗個案作考量

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。泳總今日（13日）發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。泳總稱，未來若有成績達標的競賽屬會泳員，可向總會提出書面申請，執委會會按相同原則，就每宗個案作出考量。



泳總7月13日發公告指，泳總執委會今日召開特別會議，一致通過相關泳員將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。

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前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

特別會議一致通過相關泳員獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽

泳總在公告指，執委會於今日召開特別會議，一致通過相關泳員在填妥訂明表格及適時、即截止報名日期前遞交本會辦事處後，將獲准以個人身份參加分齡游泳錦標賽。

泳總指，未來如有成績達標的「競賽屬會」泳員，可向該會提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。

未來如有成績達標的「競賽屬會」泳員，可向該會提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。 泳總公告

泳總稱，設立三級屬會制度，旨在有效分配游泳資源，轄下所有屬會均需要定期提交資料，以進行年度評分，以審視其屬會資格。

泳總稱將積極檢視現有屬會制度

泳總又稱對任何促進游泳運動發展的建議，均持開放態度，並將積極檢視現有屬會制度及相關安排，期望透過優化制度創造更佳訓練環境，培養更多泳員為中國香港爭光。

一直跟進事件的新民黨立法會議員何敬康向《香港01》表示，非常高興泳總短時間內聆聽市民訴求，容許9歲小泳手以個人身份參賽，未來會考慮成績達標的競賽屬會泳員。不過他說長期仍需要改善制度，才能滿足競賽屬會的競爭情況，讓泳員有晉升的空間，他期望周三和泳總開會可交代有關建議，包括評分制等。

前香港游泳代表方力申連日炮轟香港游泳總會制度不公，因「泳會級別不夠高」，拒絕他的9歲泳手參加本地錦標賽。（資料圖片）

目前，泳總的屬會分為「正式屬會」、「觀察屬會」及「競賽屬會」三級，「競賽屬會」無資格參加錦標賽之餘，亦無投票權及透過泳總租用康文署轄下泳線的權利；「觀察屬會」則無投票權。泳總現時有73個正式屬會、30個觀察屬會，及34個競賽屬會。

方力申早前就指旗下泳會，一名九歲泳手即使已符合參與錦標賽的資格，惟因屬會「級別不夠高」而被拒參賽，亦無法代表香港參賽，質疑泳總制度不公。

《香港01》之後的偵查報道，統計過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」，只有2015年一次向上流動，42%屬會無將聯絡資料寫入泳總列表。

正式屬會中，或存在「殭屍會」。記者發現至少15個無公開游泳活動紀錄；5個全無公開資料及聯絡方法；部份社團登記地址，為私人住宅地址，如無任何公開紀錄的「香港世界體育會」，登記地址為曾捲入爭議的泳總委員吳旭光住址。另有以足球聞名的體育會，擁泳總會籍，其中兩個的網上無游泳資訊。