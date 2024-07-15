HK Express促視障人士落機完成內部調查　認執行有不足　不涉歧視

兩名視障人士今年5月乘搭HK Express（香港快運）赴日本東京旅遊，惟起飛前被機組人員要求落機。香港快運今（15日）回應指，已完成全面內部調查，事件中地勤及機組人員作出不同判斷，為謹慎起見及確保乘客安全，以致兩位乘客未能搭乘原定航班出行。



快運強調，以乘客及機組人員的安全為首要考慮，以確保所有乘客在緊急情況下，都能夠遵守安全程序並迅速撤離，乃符合民航處指引，「對任何乘客的要求一致，不涉及歧視行為」。



該公司承認，是次事件執行確實有不足之處，為此表示誠摯的歉意，並已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票及個人費用等補償，惟未獲兩位當事人接受。



7月7日，兩名視障人士李俊彥（左）和徐文俊展示HK Express透過電郵文件解釋拒絕他們登機的原因。（資料圖片/盧翊銘攝）

7月7日，失明人士協進會招開記者會交代5月下旬兩名視障人士被香港快運「趕落機」事件。（資料圖片/盧翊銘攝）

兩名視障人士今年5月乘搭HK Express（香港快運）赴日本東京旅遊，但起飛前被機組人員要求落機，兩位事主認為是無理拒載，在過程中感到侮辱，早前在失明人協進會協助下公開事件。

地勤及機組人員不同判斷 未能坐原航班

HK Express今（15日）發聲明回應指，已就事件完成全面的內部調查，事件中的地勤及機組人員作出不同判斷，為了謹慎起見及確保乘客安全，以致兩位乘客未能搭乘原定航班出行。在進一步評估和與乘客溝通、講解緊急逃生安全程序要求之後，確認兩名乘客在沒有同行者的情況下可以安全乘搭航機，故隨即安排兩名乘客於同日搭乘另一航班前往目的地。

HK Express 承認執行上有不足。

上周向兩乘客提賠償 未獲接受

HK Express表示，事發後一直積極與兩位乘客保持聯繫，及多次表達歉意，並已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用、額外提供一套機票作為補償，惟暫未獲兩位當事人接受。香港快運指，尊重乘客的決定，並會繼續與他們溝通，望能夠妥善解決是次事件。

HK Express 承認執行上有不足

HK Express亦提到，是次事件的執行上確實有不足之處，導致兩名乘客的行程延誤，為此表示誠摯的歉意。為確保所有乘客的安全，香港快運承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。

聲明指，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，始終堅守「安全至上」的原則，以確保所有乘客在緊急情況下，都能夠遵守安全程序並迅速撤離。這一原則及相關措施符合香港民航處指引，對任何乘客的要求一致，不涉及歧視行為。

稱堅守嚴謹平等機會政策

聲明續指，根據香港民航處關於協助行動不便人士使用航空服務指引、以及平等機會委員會發出的《香港無障礙航空簡易指引》，基於飛行安全，如果乘客不能自行前往緊急出口、解開安全帶、穿上救生衣和戴上氧氣面罩，則必須有照顧者陪同下乘搭飛機。航空公司在諮詢乘客並獲得確認後，行動不便人士才能在無陪同的情况下乘搭飛機。

香港快運重申，一直堅守嚴謹的平等機會政策，致力為有不同需要的人士提供安全的航空服務。香港快運會不斷改進程序、提升客戶服務水準，確保所有乘客都能安心出行。