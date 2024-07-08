HK Express促視障人士落機　總裁向員工發信指堅守平等機會政策

兩名視障人士今年5月乘搭HK Express（香港快運）赴日本東京旅遊，惟登機後遭機組人員以安全理由要求二人落機，並等候提取行李，香港快運其後已就事件致歉。



行政總裁毛潔瓊透過內聯網向員工發信時，解釋地勤及機組人員當日根據標準安全程序處理，強調香港快運正積極跟進對兩人的賠償，亦正檢討及改進處理程序，避免再發生同類事件。她重申公司非常關心乘客及公司職員的權利，亦一直堅守嚴謹的平等機會政策，致力為不同需要的人士提供安全及愉快的出行體驗。



香港快運（HK Express）行政總裁毛潔瓊。（鄭子峰攝）

行政總裁毛潔瓊透過內聯網向員工發信解釋事件經過，指出地勤及機組人員當日是根據標準安全程序處理，由於為謹慎起見及確保所有乘客安全，要上報至管理層，故需要用了額外時間處理，並在確定兩名乘客可以在沒有同行者下安全乘搭飛機，才安排兩人乘搭同日另一班機前往目的地。

她強調，香港快運正積極跟進對兩人的賠償，亦正檢討及改進處理程序，避免再發生同類事件。她重申，公司非常關心乘客及公司職員的權利，亦一直堅守嚴謹的平等機會政策，致力為不同需要的人士提供安全及愉快的出行體驗，希望員工能堅持公司的價值觀，確保每名乘客都感到受尊重和重視，繼續為公司建立具包容性的文化。