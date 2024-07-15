仁濟女童縫針事故︱警方循受虐或忽略兒童案調查　暫無人被捕

留院期間剛滿5歲的女童心悅，5月25日在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，至今仍在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，現時已失去自主呼吸、大腦受損，主要靠醫療儀器維持，情況危殆。女童父親於5月30日在荃灣警署報案，案件由新界南總區重案組跟進。警務處今日（15日）回覆《香港01》查詢指，新界南總區重案組現正循「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」的方向繼續調查，暫時無人被捕。



仁濟醫院醫療事故女童父親，5月30日傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。（何瑞芬攝）

警務處表示，警方於5月30日接獲一名38歲男子報案，指其四歲女兒於5月25日於荃灣一醫院接受治療後失去知覺，報案人懷疑事件涉及醫療失誤，案件交由新界南總區重案組跟進。警方正循「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」的方向繼續調查，暫時無人被捕。