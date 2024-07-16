旅發局6月訪港旅客約313萬升14%　上半年累計2100萬人次升六成

旅發局今日（16日）表示，6月初步訪港旅客數字為313萬人次，按年上升14%。內地旅客量較去年同期多約8.6%，錄得234萬人次。累積計算，今年上半年共錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%；而每日平均旅客量為11.6萬人次。



多啦A夢巡迴展首個週日，未到11點星光大道人流絡繹不絕，在圍欄外與叮噹合照。（蘇煒然攝）

旅發局表示，6月初步訪港旅客數字為313萬人次，按年上升14%。其中76%，即234萬人次為內地旅客量，較去年同期多約8.6%。

以今年上半年計，今年上半年共錄得約2,100萬訪港旅客人次，按年增加64%；而每日平均旅客量為11.6萬人次。當中有約 1,610 萬內地旅客人次訪港，按年多六成；非內地旅客量為 500 萬人次，按年增長八成；整體訪港旅客中，過夜旅客佔 50%，均留港 3.2 晚。

旅發局又指，訪港旅客對香港普遍感到滿意，以 10 分為滿分計算，今年1至5月過夜旅客的訪港滿意度為8.7分，重訪意欲及推薦度均達到 94%。