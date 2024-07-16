愛因斯坦曾說：每個人都是天才，但如果你靠爬樹的本領評斷一條魚，那魚會一輩子相信自己很笨。 智障精神科病人很多時未必懂得表達自己的情緒，於生活及復康路上容易出現較多的挫敗和困擾，因而產生較多的問題行為。



撰文：青山醫院精神健康學院精神科註冊護士李藝俊



立德對繪畫情有獨鍾，每當他拿起畫筆，臉上總會露出純真的微笑。 （資料圖片/陳俊堯攝）

立德是一名智障病人，他從小就在不同的評價和期待之中掙扎。在社會的眼光中，他總是有些不同，但這並未阻止他尋找自己的天地。彩虹活動中心成了他探索才能的樂土，一個能讓他自由表達、無需擔憂被誤解的地方。中心每周舉辦各式各樣的復康活動，其中包括繪畫、音樂和手工藝。立德對繪畫情有獨鍾，每當他拿起畫筆，臉上總會露出純真的微笑。在這裡，他不是一名需要被照顧的智障病人，而是一位自由自在地創作的藝術家。

在一次復康活動中，護士提議學員們畫一幅代表家的畫作。立德畫了一朵盛放的鮮花，花朵由不同漸變的花瓣組合而成，每一朵都代表家中的一個成員。他的畫風純真而有力，色彩濃烈卻和諧。機緣巧合下，當他的家人來到中心欣賞他的作品時，這幅畫引起了他們的注意。

立德的母親看到這幅畫時，眼中不禁盈滿了淚水。她意識到，立德用他的方式表達對家的愛。這幅畫不僅是彩色的果實，更是立德對家的深刻理解和情感的流露。這一刻，她深刻感受到立德的內心世界豐富多彩，他以自己的方式在社會中找到了屬於自己的位置。

這件事成了他們探病期間的一段美談。立德的家人開始更加支持他參加各種復康活動，也更加積極地與病房職員交流，以便更好地理解立德的需求和潛能。他們開始鼓勵立德展示他的才華，他的作品也在屯門醫院主座大堂展出，在社區中尋找更多表達自己的方式。社會或許不應用一種標準來衡量所有人。立德以他的畫作，不僅觸動了家人的心，也啟發了社會對智障人士潛能的重新評價。

在有限的資源中，彩虹活動中心致力為病人提供最佳的訓練，有見及此，中心會不斷「開源」，透過向外界尋求資助及申請津貼，使病人可以參加更多高品質的藝術復康活動。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

