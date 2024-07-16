黃家駒墓被毀案 官斥行為可恥 判兩少年分別入更生及勞教中心
撰文：朱棨新
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樂隊Beyond已故主音黃家駒的墳墓，本年5月被一名自稱「光頭Bob」、「劉馬車接班人」的15歲男學生淋潑可樂及用鐵錘毀壞，一名23歲冷氣技工則在場拍片。兩人承認一項刑事毀壞罪，其中15歲男生早前求情稱，為了滿足網民及搏取掌聲才犯案。裁判官今（16日）在觀塘裁判法院判刑時，15歲男生為嘩眾取寵，破壞墓地和做出侮辱性行為，行為相當可恥。裁判官最終判15歲男生進入更生中心，而23歲冷氣技工則被判入勞教中心。
兩名被告：15歲男學生，及葉子滔(23歲，冷氣技工)，他們承認於2024年5月19日，在油塘高超道將軍澳華人永遠墳場，無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑(屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
案情指，將軍澳華人永遠墳場職員在今年5月19日早上11時許，發現已故歌手黃家駒的墳墓被人破壞，並截獲2名被告後報案。警員發現網上多段片段，顯示15歲被告向黃家駒的墳墓淋可樂，咬墳墓的花，以錘仔扑毀家駒遺照等。15歲被告警誡下稱，因想出名才犯案。另一被告則承認負責拍片。相關片段顯示，15歲被告用箱頭筆在墳墓上寫：「光頭Bob」、「社會破壞者」、「劉馬車接班人」等字眼。
案件編號：KTCC984/2024
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