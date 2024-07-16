屠龍小隊案｜指中大衝突示威者似童子軍　李家田稱見人用床褥防衛

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（16日）在高院續審。控方繼續引述「屠龍」群組的訊息盤問被告李家田，指群組在2019年中大及理大衝突期間，均有討論，李曾形容中大衝突內的示威者似「童子軍」，又指他們「串」；在理大的討論中，李更曾退組。李稱他觀察到中大示威者的行為，覺得他們似：「揸住雞毛當令箭。」亦有人做領導給指示，故形容他們「串」；至於理大衝突期間退組，李認隊友沒有追問原因，他有覺得不開心，並說：「可能佢地覺得我唔重要。」



2019年11月12日，中大衝突。被告李家田稱他有留在現場兩日一夜，他亦有在群組內提及其所見所聞。（資料圖片）

指眾人離開後中大變童子軍帶

控方盤問時提及中大暴動時「滅龍」群組的對話，被告李家田透露他至少在中大逗留兩日一夜，並在群組說：「你地走左之後，變左啲童子軍帶」。控方問「童子軍」是否指稱：「唔係好知嘢既𡃁仔？」即一些「無咁勇武」的人。李不同意，稱當時認為在場示威者試用汽油彈、用床褥防衛的行為比較「蠢」。

形容有示威者揸住雞毛當令箭

之後，有成員在群組發送一段影片在中大使用丫叉發射燃燒物的影片，李留言：「呢舊嘢10次得2次過10米 」，又批評現場示威者：「童子軍唔識射，佢地又串」。控方質疑，李是否曾試圖教他們用該丫叉但不獲理會，故認為他們「串」。李否認，指是他們「表現串」。控方追問何謂「表現串」，李回覆：「好似你唔信我講嘢咁。」法官張慧玲問，該些示威者做了甚麼行為，令李感覺他們「串」。李稱示威者拿著弓四處張望，又給予指示其他示威者，猶如：「揸住雞毛當令箭。」

亦指有示威者到現場當領導

控方續展示群組對話，李表示：「前排啲友仲串，當正自己大佬咁講嘢」。李解釋，當時他觀察到有一批示威者代入現場的領導者，他認知當時的社運「無大台」，沒有領導者。控方問李在中大期間，有否與在場示威者有對話，李稱僅問過他人洗手間、食物和水的位置。

2019年11月12日，中大衝突。（資料圖片）

2019年11月12日，中大衝突。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

據警方統計，本港6月至今有超過900宗示威，警方共使用了約10,000枚催淚彈。圖為使用催淚彈最多的一日，11月12日中大衝突現場。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

中大衝突。(香港01記者攝)

11月13日，中大衝突翌日，示威者仍留守校園，人群在夏鼎基運動場聚集，有人躺下來休息。（李澤彤攝）

有人在群組內轉發屠龍訪問

後來，有一篇名為「屠龍小隊圍爐談 籲港人覺醒」的文章，被轉發至「滅龍」群組。李確認該篇是「屠龍」成員接受訪問的文章，內容談及「屠龍」當時的情況，惟他沒有考究過文章內容真假。控方質疑，李作為「屠龍」一分子，卻認為訪問內容的真假沒有考究的需要？李同意。

港大請保安員李留言正喎

李曾在群組轉發一個題為：「有無手足可混入去幫手」的網頁連結，內容附有香港大學招聘保安的廣告，李留言：「呢個順便守HKU，正喎」。控方問李其意思是否想找社運人士去任保安，李稱文章標題是這樣寫。控方再追問李當時的意思，李反問問題為何。

形容被警毆打一刻是性命攸關

控方又指，李聲稱被捕時遭毆打和「水刑」，又稱擔心母親安危，但仍記得警員當時所說的話稱：「我問既你就唔記得？」李說：「係啊，因為你未打我。」控方問是否要：「打你先記得？」李說：「你未經歷過，嗰一刻性命攸關。」法官張慧玲問：「因為俾人打，監你記先記得？」李同意。李最後指，他當時的意思是，任職保安既可賺錢，又可以守護港大，所以：「正！」

被告李家田稱他在理大衝突期間曾退組，隊友卻無追問，他曾感到不開心。(資料圖片)

身在理大沒出席屠龍會議終退組

提及11月17日的「屠龍」會議，李稱他當時在隊友不知情下前往理大，初時一直表示會出席會議，更曾言：「好快到。」但後來一直未能離開理大，便於同晚接近11時自行退出「滅龍」群組。

隊友未追問感不開心

控方問李當時未有如期出席會議並退組，隊員在群組沒作任何討論，更未問李發生何事，問李是否覺得奇怪。李稱不覺得奇怪，又說：「可能佢地覺得我唔重要。」又透露當時有因此感到不開心。

認為隊友或覺他可有可無

控方質疑，事實是李當時出席會議後，所有隊員都知道李要進入理大，所以才沒有人問李退群原因，李否認。控方續問李覺得沒有人問他為何退群並不奇怪的原因，謂：「因為你可有可無？」李說：「可能佢地咁諗。」控方問李何不問其隊友：「點解你地唔關心我？」李說：「我無咁矯情」。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

6男1女被告：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023