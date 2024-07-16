書展迎北上潮　書商萬本深圳旅遊攻略應市　西DorSi出書教遊佛山

由貿發局主辦的第34屆香港書展，將於明日（17日）起，於灣仔會展一連七日舉行。近年港人北上熱潮愈演愈烈，有書商去年找來北上達人西DorSi推出深圳旅遊攻略後，意外大受歡迎，今年準備萬本更新版應市，「深圳本書其實先後再版咗四五次，今次書展重新再寫過一本新年度，新內容嘅深圳。」港人北上足跡擴大，該書商又找來西DorSi推出旅遊佛山攻略，帶港人深入珠江西面城市。



亦有書商透露，今年初的銷情較去年同期跌三成，因此今年書展亦加入戰團分一杯羹，出版深圳旅遊攻略「試水溫」，期望可靠該書扭轉頹勢。「啱啱頭先好多人行過，都話深圳呀深圳呀，都會對呢本書有少少期望。」



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萬里機構深圳旅遊攻略再版數次 擬日後再推中山

第34屆香港書展明日開鑼，自去年恢復開關後，北上消費熱潮愈演愈烈，記者在現場發現，有多間書商加入內地旅遊書的戰場。其中萬里機構於疫情結束後，有見報復式旅遊掀起，陸續推出多款短線旅遊書，包括港人常到的日本、泰國及台灣等，內地城市亦有上海及深圳等。

萬里機構今年首推佛山旅遊攻略。（蘇煒然攝）

副總經理兼副編輯梁卓倫透露，去年邀請北上達人西DorSi合作，推出深圳旅遊攻略，意外大受歡迎，至今已再版數次，因此他們今年再接再厲，推出全港首本佛山攻略，加上深中通道於近日開通，未來會考慮出版中山等大灣區城市。

萬里機構出版副總經理兼副編輯梁卓倫對深圳及佛山兩本攻略抱滿信心。（蘇煒然攝）

書商不擔心北上潮影響書展人流

梁卓倫對深圳及佛山兩本攻略抱滿信心，分別準備近萬本存貨，避免賣斷貨。「深圳本書其實先後再版咗四五次，今次書展重新再寫過一本新年度，新內容嘅深圳，所以都係非常理想。」

萬里機構今年的優惠與去年相若，全場書籍一律八折，買滿三本以上獲七五折，個別書籍低至半價。梁卓倫對今年的銷情，抱持謹慎樂觀態度，他不擔心港人北上潮影響銷量，反而認為主推的內地旅遊攻略，正貼合他們的需求。

北上就因為幾時都北上得，書展就一年一次，我相信影響唔大。 萬里機構出版副總經理兼副編輯梁卓倫

旅遊書書商上半年銷情不理想 轉推深圳旅遊冀扭轉戰局

不過有書商則抱持悲觀態度，主力出版旅遊書的經緯文化於疫情期間，險遇「滅頂之災」。雖然現時已逃出生天，但創辦人之一的黃慶雄透露，今年上半年的銷量，較去年同期跌三成，估計與港人的消費模式改變有關，預料書展最多只能與去年持平。

黃慶雄同樣洞悉到北上熱潮的商機，趁書展即將舉行，先推出深圳旅遊攻略「試水溫」，未來再陸續出版其他城市。他期望該深圳旅遊攻略可扭轉戰局，「啱啱頭先好多人行過，都話深圳呀深圳呀，都會對呢本書有少少期望。」

經緯文化創辦人之一的黃慶雄期望深圳旅遊攻略可扭轉戰局。（蘇煒然攝）

武俠作家金庸及梁羽生100周年冥壽

天地圖書副總經理區麗兒則表示，兩大武俠作家金庸及梁羽生，同樣於今年100周年冥壽，因此專門為二人設置專區，並趁機出版全新的系列《金庸選集》，由金庸的前秘書李以建編審。她對今年的銷情抱有信心，並提醒書迷購買相關書籍，可獲八折優惠及獲贈金庸書籤一枚。

天地圖書副總經理區麗兒。

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焦點包括巨型九龍城寨模型及金牌運動員展品

同場並舉行香港運動消閒博覽及零食世界展，合共760個參展商，當中九成提供電子支付。貿發局副總裁張淑芬今日在預展中介紹，今屆的主題為影視文學，因此展品包括《九龍城寨圍城》電影作品及小說原著，更放有巨型的九龍城寨模型。

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適逢巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，香港運動消閒博覽展廳，將展出本地多個運動員的珍貴收藏品，包括游泳女將何詩蓓奧運100米銀牌、劍擊運動員張家朗在勇奪奧運金牌期間所穿著的球鞋、桌球錦標賽冠軍吳安儀的招牌眼鏡等。