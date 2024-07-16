書展迎北上潮 書商萬本深圳旅遊攻略應市 西DorSi出書教遊佛山
由貿發局主辦的第34屆香港書展，將於明日（17日）起，於灣仔會展一連七日舉行。近年港人北上熱潮愈演愈烈，有書商去年找來北上達人西DorSi推出深圳旅遊攻略後，意外大受歡迎，今年準備萬本更新版應市，「深圳本書其實先後再版咗四五次，今次書展重新再寫過一本新年度，新內容嘅深圳。」港人北上足跡擴大，該書商又找來西DorSi推出旅遊佛山攻略，帶港人深入珠江西面城市。
亦有書商透露，今年初的銷情較去年同期跌三成，因此今年書展亦加入戰團分一杯羹，出版深圳旅遊攻略「試水溫」，期望可靠該書扭轉頹勢。「啱啱頭先好多人行過，都話深圳呀深圳呀，都會對呢本書有少少期望。」
萬里機構深圳旅遊攻略再版數次 擬日後再推中山
第34屆香港書展明日開鑼，自去年恢復開關後，北上消費熱潮愈演愈烈，記者在現場發現，有多間書商加入內地旅遊書的戰場。其中萬里機構於疫情結束後，有見報復式旅遊掀起，陸續推出多款短線旅遊書，包括港人常到的日本、泰國及台灣等，內地城市亦有上海及深圳等。
副總經理兼副編輯梁卓倫透露，去年邀請北上達人西DorSi合作，推出深圳旅遊攻略，意外大受歡迎，至今已再版數次，因此他們今年再接再厲，推出全港首本佛山攻略，加上深中通道於近日開通，未來會考慮出版中山等大灣區城市。
書商不擔心北上潮影響書展人流
梁卓倫對深圳及佛山兩本攻略抱滿信心，分別準備近萬本存貨，避免賣斷貨。「深圳本書其實先後再版咗四五次，今次書展重新再寫過一本新年度，新內容嘅深圳，所以都係非常理想。」
萬里機構今年的優惠與去年相若，全場書籍一律八折，買滿三本以上獲七五折，個別書籍低至半價。梁卓倫對今年的銷情，抱持謹慎樂觀態度，他不擔心港人北上潮影響銷量，反而認為主推的內地旅遊攻略，正貼合他們的需求。
北上就因為幾時都北上得，書展就一年一次，我相信影響唔大。
旅遊書書商上半年銷情不理想 轉推深圳旅遊冀扭轉戰局
不過有書商則抱持悲觀態度，主力出版旅遊書的經緯文化於疫情期間，險遇「滅頂之災」。雖然現時已逃出生天，但創辦人之一的黃慶雄透露，今年上半年的銷量，較去年同期跌三成，估計與港人的消費模式改變有關，預料書展最多只能與去年持平。
黃慶雄同樣洞悉到北上熱潮的商機，趁書展即將舉行，先推出深圳旅遊攻略「試水溫」，未來再陸續出版其他城市。他期望該深圳旅遊攻略可扭轉戰局，「啱啱頭先好多人行過，都話深圳呀深圳呀，都會對呢本書有少少期望。」
武俠作家金庸及梁羽生100周年冥壽
天地圖書副總經理區麗兒則表示，兩大武俠作家金庸及梁羽生，同樣於今年100周年冥壽，因此專門為二人設置專區，並趁機出版全新的系列《金庸選集》，由金庸的前秘書李以建編審。她對今年的銷情抱有信心，並提醒書迷購買相關書籍，可獲八折優惠及獲贈金庸書籤一枚。
焦點包括巨型九龍城寨模型及金牌運動員展品
同場並舉行香港運動消閒博覽及零食世界展，合共760個參展商，當中九成提供電子支付。貿發局副總裁張淑芬今日在預展中介紹，今屆的主題為影視文學，因此展品包括《九龍城寨圍城》電影作品及小說原著，更放有巨型的九龍城寨模型。
適逢巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，香港運動消閒博覽展廳，將展出本地多個運動員的珍貴收藏品，包括游泳女將何詩蓓奧運100米銀牌、劍擊運動員張家朗在勇奪奧運金牌期間所穿著的球鞋、桌球錦標賽冠軍吳安儀的招牌眼鏡等。