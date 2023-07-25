書展2023｜收爐日書商$2.5蝕本價清貨　家長$5000狂掃特價練習

「第33屆香港書展」今日（25日）收爐，臨完場仍陸續有市民最後衝刺，趕赴會展購買折扣書籍，部份書商推出促銷優惠，甚至以10元4本（即2.5元1本）的清貨價出售。有家長便把握折扣機遇，花逾5,000元「狂掃」練習教材，讓小朋友在暑假「打好個底」；亦有來自澳門的書迷相隔三屆終可「過大海」買小說，直言感到開心。



本港邁向復常，有專售旅遊指南的書商稱，今屆銷量增加15至20%，計劃出版更多不同國家的旅遊指南。亦有大型書商透露，銷情與上屆相近，認為內地旅客仍不及疫前水平，需要一段時間恢復。貿發局便公布，7日展期有近百萬人次入場，人均消費為872元。



▼7月25日 第33屆書展最後一日▼



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英文書攤10元4本清貨

由貿發局主辦的「第33屆香港書展」一連七日於灣仔會展舉行。踏入最後衝刺階段，書展仍然人頭湧湧，下午近4時仍不斷有市民陸續進場。現場所見，部份書攤均加碼推出折扣優惠，或減價至10至20元，甚至有專售英文書的攤位，推出10元4本（即2.5元1本）的蝕本價促銷，但求清貨，吸引大批市民搶購。

教科書轉版 家長花$5000再買練習 小朋友暑假「打好個底」

有家長把握時機，趁最後一日入場購買特價練習教材。當中邱太便花逾5,000元，為兩名分別就讀小三及小一的小朋友，購買多本中英數等科目的練習，讓他們在9月開學前做好準備，「打好個底」。但她笑指，在溫習的同時亦會安排玩樂的時間。

邱太推著已爆滿的購物車解釋，由於小學教科書已轉為新版，過去購入的練習已不適用，故有更換的需要。她並對今日的「戰果」感到滿意，指部份書商的練習教材，僅以六折出售，買滿數百元更提供送貨服務，「收獲OK，比預期中平。」

澳門旅客相隔三屆終可「過大海」買小說兼遊港

來自澳門的殷小姐為書展的忠實擁躉，但疫情期間受封關影響，不能再來港逛書展。她表示，澳門並無舉辦大型書展，書店亦以原價出售，並不便宜，因此今日花近400元，購買《刀劍神域》輕小說，及日本作家野圭吾的推理小說。

殷小姐亦透露，已在港逗留3日2夜，期間到訪不同景點及品嚐美食，打算書展完結後返回澳門。「都幾開心，終於可以過到嚟，食下嘢玩下順便嚟書展。」

小型書商銷量增約兩成 日本東京大阪旅遊指南最好賣

過去三年受新冠疫情影響，書商銷情均受到打擊。不過今屆適逢通關及消費券派發，書商透露生意額有所增長。主力旅遊指南的經緯文化出版公司，負責人之一的馮家偉透露，銷量相比上屆增加15至20%，「若干10萬生意」，惟未恢復至疫情前水平，估計仍相差約10%。

不過馮家偉對銷情感到滿意，稱只餘下逾10%書籍未售出，當中東京、大阪及台北的旅遊指南銷量最理想。有見及此，他打算再推出更多新版旅遊指南，包括歐洲等地，「出年如果Full team咁上陣，應該比今年更加好。」他並認為，自由行旅客重返書展，及消費券派發，確實對銷情有幫助。

▼2022.7.26 第32屆書展最後一日▼



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天地圖書銷量錄少量升幅︰內地旅客不及疫情前

大型書商方面，天地圖書副總經理區麗兒表示，整體銷情與上屆相近，錄得少量升幅，大部份顧客使用電子工具付款，其中以漫畫家馬仔、名作家如亦舒、蔡瀾及馮唐，以及部份生活類書籍最受歡迎，而贈品如記事簿、環保袋及優惠券等亦已近派光。

但區麗兒認為，內地旅客仍不及疫情前水平，估計需要一段時間恢復。她並讚揚大會安排流暢，作者講座的入座率高，對今屆書展感到滿意。「𠵱家可以除口罩，大家有個面對面真正嘅交流，都係個好開心嘅事。」

貿發局︰展期有近百萬人次入場 人均消費$872

貿發局公布，今屆書展反應熱烈，吸引近百萬人次入場，當中旅客佔10%，而書展人均消費更達872港元。貿發局署理總裁張淑芬認為恢復通關後，不少展商、內地及海外作家親身參與活動，成功吸引更多觀眾入場。