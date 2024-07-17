書展2024｜開鑼適逢DSE放榜排隊人龍短　書迷清晨連續12年排頭位

由貿發局主辦的一連七日第34屆香港書展於今早（17日）開鑼，有約百多人排隊等候入場，惟人龍不算長，短短10分鐘已幾近悉數入場，有書迷估計因同時間「撞正」中學文憑試（DSE）放榜有關。不過，仍有不少忠實書迷風雨不改出現，包括杜先生已連續12年奪得頭位，他今日清晨5時已抵達現場，只為購買林詠琛的新作《世紀戀愛囚室》，並表示若林詠琛繼續推出新作，明年仍會搶佔頭位。



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由2012年起奪得頭位的杜先生，今屆只為購買林詠琛的新作《世紀戀愛囚室》簽名本。（歐陽德浩攝）

持票排隊人龍不長 不如往日墟冚

第34屆書展由今日起一連七日在灣仔會展舉行，記者今早9時半在現場觀察，發現持票等候入場的人龍並不算長，粗略估計只有百餘人，沒有過去「打蛇餅」的墟冚場面。現場秩序良好，沒出現混亂。

今屆排在頭位的書迷，仍然是熟悉的老臉孔。由2012年起奪得頭位的杜先生，為愛情小說作家林詠琛的書迷。他今屆於清晨約5時已到達灣仔會展，只為購買林詠琛的新作《世紀戀愛囚室》簽名本。

當大會開放入場，杜先生即飛奔至目標攤位購買心頭好，並得到林詠琛的紫色筆簽名。但他表示經過排隊長達5小時，難免感到疲倦，估計於11時半離開。被問到明年會否繼續排頭位，他說：「如果作者繼續出書，都會嘅。」

杜先生飛奔至目標攤位後，終購得心頭好，並得到林詠琛的紫色簽名。（歐陽德浩攝）

書迷發現人龍短 料與DSE放榜有關

連續4年排在杜先生身後的李小姐，由於曾參考藝人陳倩揚的減肥攻略，只花5個月勁減32磅。因此為支持陳倩揚的新作《圖解精讀飽住瘦攻略》，以及會場限定的福袋，亦在早上約6時抵達現場。她稱：「點解促使我每年都要咁早嚟排頭位呢？就係希望買到個福袋，因為真係好想擁有呢個福袋去珍藏。」

李小姐透露，預料花800元至1,000元，購買麵包食譜等書籍。她並發現今年排隊的人龍較過去短，估計與DSE放榜有關，相信下午才會恢復人流，「往年啲人已經排得好誇張喇，今年可能啲人未嚟到，下晝先多人，咁上晝會比較好啲。」