方力申晤泳總　王敏超承諾設評分及升降機制　各級屬會數目不設限

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公，全城關注，方力申今午（17日）聯同新民黨立法會議員何敬康介，與泳總會長王敏超舉行三方會議，立法會體育界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛也會參與。

泳總會長王敏超會後表示，因應公眾對泳總期望提升，故早前召開執委會會議優化制度，包括：採評分制決定屬會會籍，定期評核屬會在各主方表現等，建立可升可降機制，表現理想可升級，未達標可降級，各級不設屬會數目上限及年資，鼓勵良性競爭：「非推翻之前決定，而是尋求進步。」方力申亦形容會面成功，小泳手會以個人身份參加比賽，而泳總亦承諾會有制度上的優化。



泳總會長王敏超（左二）在7月17日的會面後表示，因應公眾對泳總期望提升，故早前召開執委會會議優化制度，包括採評分制決定屬會級別。（何倩瑜攝）

港協暨奧委會會長霍啟剛表示，會議整體氣氛非常好，各方以務實態度協商，非常專業去討論，個多小時的會面已達到某程度上的共識，形容會議成功。

他指會議主要計論三方面，首先是確立年輕泳手參與比賽，必須是按成績得分參賽，第二是同意就三級屬會制設完善升降級機制，第三是檢討泳總整體架構，尤其上訴委員會。

立法會議員何敬康亦形容會面「非常成功」、「非常正面」，包括清晰獲知11月的分齡錦標賽會開放予其他競賽屬會達標選手參賽，泳總也表示歡迎改善三級屬會制，以成績做標準，增加透明度，並處理「殭屍會」等，也提到有討論將資源分配透明化等。

問及對今次會議結果會否「收貨」，何敬康表示，泳總回應了訴求，亦作出參賽的調整。至於「疆屍會」方面，何稱，此方面在會上有詳細討論，而公佈的可升可降級機制亦包含了「疆屍會」，表示對該優化制度感到非常期待。

泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

中國香港游泳總會會長王敏超（蘇煒然攝）

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公。（ 資料圖片）

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泳總網頁有上載屬會申請的詳細要求（泳總網站截圖）

泳總章程訂明必須有高級的屬會退會，下級泳會方能申請「升班」