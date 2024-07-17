照顧者｜機構辦自然為本靜觀課程　參加者抑鬱和焦慮癥狀有改善

走進大自然，遠離繁囂，有助紓緩壓力，有關注照顧者的機構委託學者設計在大自然環境進行的靜觀課程，該課程成效研究顯示，家庭照顧者參加課程後，抑鬱和焦慮癥狀有顯著改善。



機構倡政府可資助社福機構定期舉辦「自然為本」靜觀課程及活動，讓有需要的家長或長者照顧者在就近社區參加「融合大自然元素」靜觀活動，歇息一刻。僱主也可安排或鼓勵員工參與。



家福會自2021年起推出計劃為照顧者提供融合大自然元素的靜觀活動。圖為家福會服務總監 (家庭服務) 陳月華 (左)、家庭服務高級經理駱慧芳(右) 與香港理工大學盧希皿 (中)。（家福會提供）

一直關注照顧者需要的家福會，自2021年起推出計劃為照顧者提供融合大自然元素的靜觀活動。在計劃下，家福會也委託理工大學社會應用科學系設計一個針對照顧者、以自然為本的課程，並就課程成效進行研究。

家福會今日（17日）公布研究結果，研究包括問卷調查、與收集參加者經驗及感受兩部份研究收回95位參加者的問卷，結果反映不論是照顧子女的家長、或長者照顧者，在參加課程後，他們的抑鬱和焦慮癥狀均有顯著改善。就長者照顧者，他們與家庭成員之間的溝通及關係也有改善。

家福會家庭服務高級經理駱慧芳建議政府可資助社福機構定期舉辦「自然為本」靜觀課程及活動，讓有需要的家長或長者照顧者參與。（家福會提供）

研究也收集34位參加者在課程期間的經驗及感受，他們均表示置身自然環境，能擺脫照顧壓力和負擔，容易放鬆心情，讓他們得到了情緒上支援。

家福會家庭服務高級經理駱慧芳表示，家庭照顧者的工作既辛勞又沉重，容易令身心疲累，影響其照顧效能和家庭關係，大自然環境可讓照顧更易放鬆心情，學習歇息，照顧自己的情緒和壓力。

家福會與香港理工大學盧希皿博士合作，設計面向照顧者的自然為本靜觀課程。（家福會提供）

她建議，政府可資助社福機構定期舉辦「自然為本」靜觀課程及活動，讓有需要的家長或長者照顧者在就近社區參加「融合大自然元素」靜觀活動，歇息一刻。僱主也可為身兼照顧者的員工安排、或鼓勵他們參與這類課程或活動，以提升心理健康。