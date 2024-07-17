方力申晤泳總：引起討論是好事　王敏超回應上訴制度：完全無私心

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公，引發全城關注，特首李家超日前也首度表達對事件的關注，希望有關方面務實協商處理。

泳總、港協代表與新民黨立法會議員何敬康及方力申今舉行三方會談。參與者包括泳總會長王敏超、立法會體育界議員兼港協暨奧委會副會長霍啟剛、港協義務秘書長楊祖賜、港協機構管治部門主管等。



立法會體育界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛。（夏家朗攝）

有關會面閉門舉行約一小時，霍啟剛會後見記者，稱會面氣氛好，並稱港協因應《審計報告》2020年提出其管治問題，檢討轄下體育總會管治狀况的報告，將於今年9月底公布。

王敏超則指，泳總上訴機制運作多年，過往未出現投訴，證明制度發揮一定作用，但泳總對改善制度持開放、積極態度，仍會聽取意見。泳總早前發聲明，容許方力申旗下泳校小泳手獲准以個人形式參加今年11月15日舉行的分齡錦標賽，當時泳總指其餘達標泳手可向泳總申請，執委會將就每宗個案作出考量。

泳總會展王敏超。（袁志浩攝）

方力申續爭取達標泳手可代表屬會參賽

然而泳總今改變決定，讓開放讓各級屬會優異運動員出賽，王敏超形容是「有進步空間就去做」。然而方力申一方仍建議，相關達標泳手在今年11月的錦標賽中能代表所屬泳會參賽，但仍可接受有關成績不作計算屬會積分。至於明年3月份下一屆的錦標賽，他們希望泳手能代表屬會，同時成績也用作計分，並期待泳總回覆，方力申對此感到樂觀。

方力申與何敬康手持印有「致力培育新一代 發掘優秀游泳人才」的意見書。（夏家朗攝）

另外，王敏超稱泳總將「優化」屬會評分制度，在各領域定期評核屬會表現，設可升可降機制，「表現理想的（屬會）升級，未達標的可能降級，且三級別屬會不設數目上限及年資要求。」

泳總考慮在優化過程處理「殭屍會」

泳總指在「優化」過程中，會把處理「殭屍會」問題納入考慮，而由於現時最低級別泳會，無權向康文署租用泳線，方力申一方要求當局有條件開放因救生員人手短缺而需關閉的泳池，在安全情況下讓各泳會租用，王敏超表示，問題關鍵在於政府資源不足，「泳會多，要揸緊條款分配泳線。」

王敏超指自己在泳總工作多年，「未曾沾一毫子的光」。（袁志浩攝）

日前有傳媒報道，王敏超與泳總副會長蒙德揚同時兼任上訴委員會成員，令人質疑有利益衝突，王敏超回應時指，上訴委員會按世界泳聯準則組成，「我們完全無私心，我多年來在泳總未曾沾一毫子的光，不是為賺錢而去做，我們有信心愈搞愈好。」他願意接受建議，在上訴委員會加入獨立人士，但指有關方案在待泳總周年大會表決通過，需時約一至兩個月。

會議後所有人士均表示，希望事件「告一段落」，讓公眾聚焦下周開幕的巴黎奧運，支持港隊運動員。因受訪揭發問題、引起廣大關注的方力申沒正面回應對結果是否「收貨」，但認為會面「成功」、「有進展」，「非常正面，我們得到的回應也比之前的更優化。」

方力申與各方均希望事件暫告一段落，市民能聚焦下周開幕的巴黎奧運。（袁志浩攝）

方力申曾稱，早在今年初已聯絡泳總欲解決問題，但一直不獲對方回應，事件終拖延至今，但他不認為一切來得太遲，「每件事都順其自然吧，正因臨近奧運，反而令事件得到更多關注。最期待未來兩、三個月泳總開會結果跟回覆。

方力申盼揭問題後可引起市民關注

外界對他勇於揭發問題加以表揚，方力申則指雖然因自己藝人與前港隊的身份提高報道篇幅 ，但更重要是市民的關注度，「最重要是事件的性質引起討論，這是好事，政府給體育界更多資源，運動員又有實力取得好成績，希望本地體育百分齊放。」

新民黨立法會議員何敬康及方力申。（袁志浩攝）

方力申與何敬康手持印有「致力培育新一代 發掘優秀游泳人才」的意見書出席會面，文件提出5點建議：

1. 開放所有錦標賽參賽門檻，任何級別屬會都能派泳手參賽及計算分數。



2. 將現行計分制涵蓋至最低級別的「競賽屬會」，作達到升級要求的根據。



3. 減少「殭屍會」，超過18個月沒游泳紀錄的「正式屬會」或「觀察屬會」將版下降一級；若為「競賽屬會」，如有合理解釋可獲延長會籍半年，但若之後仍無活動，則會被除名。



4. 有條件開放因救生員人手短缺而需關閉的泳池，讓「觀察屬會」與本無權向康文署租用泳線的「競賽屬會」優先租用。



5. 檢討泳總執行委員會與上訴委員會的組成，避免有「自己任命自己」之嫌。如在執委會預留名額予三個級別屬會代表；任命第三方或具處理體育仲裁資格的人士加入上訴委員會。

