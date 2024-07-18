廖孖記腐乳｜百年老店百元一樽故事　旅發局曾推介　周潤發是常客

百年老字號廖孖記腐乳今日（18日）由第四代傳人證實結業消息，廖孖記腐乳座落佐敦閩街一道小巷內絕不顯眼，但其腐乳一樽可以賣至逾百元甚至上二百元，價錢非常「耀眼」。

由1900年代成立至今，現時由第三、四代人經營，他們曾言其招牌醬料腐乳，秘方與材料多年來沒太大改變，而因應近年為方便年輕人煮食，廖孖記有推出多款如卡邦尼醬及魚蛋醬等秘製醬料。

一磚腐乳加點砂糖，簡單的味道陪伴不少港人走過無數餐，廖孖記門面同也簡單，沒布置得美倫美奐，也沒有張貼滿明星合照，但據負責人早年受訪稱，廖孖記腐乳倒能吸引一眾名人慕名來訪，包括周潤發、李司琪、鄭裕玲及堪輿學家蘇民峰等等。



7月18日早上的廖孖記門市，大門沒開，只留下大閘上的廖孖記大型商標及「結業」啟示。（黃浩謙攝）

廖孖記近日捲入食安風波，據食安中心公布，其腐乳王樣本屢檢出含過量蠟樣芽孢桿菌。今日早上的廖孖記門市，大門沒開，只留下大閘上的廖孖記大型商標及「結業」啟示，廖孖記第四代傳人廖晃業向《 香港01》證實結業決定。

廖孖記腐乳近日捲入腐乳蠟樣芽孢桿菌超標風波。（黃浩謙攝）

招牌腐乳秘方及材料多年來沒太大改變

廖晃業是廖孖記第四代長子，廖孖記近年由他及第三代人、即廖晃業父母主理。據廖太年前接受《 香港01》訪問表示，廖孖記招牌醬料腐乳的秘方及材料多年來沒太大改變，而因應近年為方便年輕人煮食，廖太稱廖孖記有推出多款秘製醬料，她當年這樣說：「卡邦尼醬係我本身製作俾仔女食，佢哋鐘意就拎出黎賣、仲有魚蛋醬，佢哋食完『評審』完，覺得好好食就拎出黎。」

座落佐敦閩街小巷 店址從沒轉變 傳陣陣腐乳香

位於官涌街街市附近的廖孖記，座落佐敦閩街小巷內，絕不顯眼，店址從沒轉變，只此一家，若你曾途徑廖孖記，店內總傳出陣陣腐乳香氣，其瓷磚牆前擺滿了待售醬料，穿過店面一扇門就是生產醬料和包裝的作坊。

招牌腐乳曾遠銷東南亞

廖孖記由荳品店起家，由廖晃業太爺等於1905年共同創辦，後來由廖晃業祖父接手將其發揚光大，在最輝煌時代，其招牌腐乳曾遠銷東南亞。

7月18日早上的廖孖記門市，大門沒開，只留下大閘上的廖孖記大型商標及「結業」啟示。（黃浩謙攝）

荳品店起家 因荳品易壞一天須即棄 改主攻腐乳

據《在地.餐桌小旅行》一書介紹，香港潮濕溫暖，新鮮荳品易變壞，1900年代雪櫃及電力供應不普及，一天內賣不完的食品便要棄掉，造成浪費。為了物盡其用，增加收入，廖孖記創辦人把賣剩豆腐製成能長時間儲存的腐乳，後來集中生產，奠定廖孖記發展方向。廖孖記第二代於上世紀四十年代接管生意，致力把廖孖記腐乳打入海外市場，七十年代更成為香港首個出口東南亞的品牌，帶領廖孖記創下不少佳績。

據廖孖記早年受訪，藝人周潤發是常客。（視覺中國）

周潤發、李司琪、鄭裕玲及蘇民峰不時親身到店購買

廖孖記出名，門面沒有佈置得美倫美奐，但味道卻吸引一眾名人明星慕名親身來訪，廖太當年受訪說，藝人周潤發、李司琪、鄭裕玲、張可頤及堪輿學家蘇民峰不時親身購買醬料，她形容：「發哥次次著黑衫、好高好瘦，我認唔到佢呀；李司琪好低調，人群中叫住我要買乜乜醬。」

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旅發局相關介紹網頁今天已無法登入

旅發局網頁，之前有文章向旅客介紹廖孖記，並指廖孖記有給餐廳供貨，比如灣仔的「名人飯堂」福臨門酒家，但相關文章，今日已無法登入。