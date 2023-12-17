街馬2023｜12.17凌晨1時起封路　港鐵提早開頭班車　一文看清交通

｢香港街馬2023｣將於下周日（17日）早上舉行，將有近2萬名跑手參加比賽，比賽首次於將軍澳跨灣大橋及將藍隧道上進行的10公里賽事，並繼續食玩跑主題。



大會今日公布 特別交通及運輸安排，運輸署將於下周日凌晨1時至下午1時於港島及九龍分階段實施臨時交通、封路公共運輸安排，港鐵、巴士及小巴會作出相應的調整，包括改道及遷移車站。



2023街馬封路圖。

大會表示，運輸署將於下周日凌晨1時至下午1時於港島及九龍分階段實施臨時交通。屆時港鐵有特別車務安排，會提早3時許開始開出首班車以接載全馬拉松及半馬拉松的跑手前往賽事起點。其中最東鐵線首班車3時5分在上水開往金鐘；屯馬線首班車3時5分由分別在屯門及烏溪沙開出。

另外，巴士公司設9條特別巴士路線往維多利亞公園，以接載全馬拉松及半馬拉松的跑手前往賽事起點；市民亦可留意相關通宵巴士線。

至於2023年12月17日的主要封閉道路及更改行車方向的詳情如下:

01:00-08:30：

介乎民耀街與龍和道之間的一段耀星街(東行)；

介乎民耀街與博覽道東之間的一段龍和道(東行)；及

介乎龍和道與博覽道東之間的一段博覽道(東行)。

01:00-09:00：

中環及灣仔繞道隧道(東行)；

介乎維園道與東喜道之間的一段東區走廊(東行)；

興發街、民康街、東區海底隧道及太古灣道連接東區走廊(東行)的支路；

東區走廊(東行)連接糖水道、渣華道、東區海底隧道、太古灣道、康安街、愛信道、南安里、東喜道及柴灣道的支路；及

東區海底隧道(北行管道)。

01:30-11:00：

介乎宏開道與偉業街之間的一段常怡道(東行)；

介乎宏遠街與常怡道之間的一段宏開道(南行)；

介乎偉業街與宏開道之間的一段常悅道；

介乎宏照道與啟業道之間的一段啟樂街(南面部分路段)；及

介乎偉業街與大業街之間的一段兆業街。

01:30-12:00：

介乎觀塘道天橋與啟德隧道之間的一段啟福道(西行)；

所有連接啟福道(西行)的支路；

啟德隧道(西行)；

介乎啟德隧道與新山道之間的一段東九龍走廊(西行)；及

新山道(東行)。

「香港街馬」。（資料圖片／全城街馬提供）

01:30-12:30：

介乎連接太子道東(西行)的支路與連接偉發道(北行)的支路之間的一段觀塘繞道(鯉魚門方向)；

連接太子道東(東行)與觀塘繞道(沙田方向)的支路；

連接太子道東(東行)與觀塘繞道(鯉魚門方向)的支路；

連接啟福道(東行)與觀塘繞道(鯉魚門方向)的支路；

連接宏照道(南行)與觀塘繞道(鯉魚門方向)的支路；及

連接觀塘繞道(鯉魚門方向)與偉業街的支路。

01:30-13:00：

介乎偉業街與宏照道之間的一段常怡道(西行)；

介乎常怡道與海濱道之間的一段祥業街；

翠興街；

介乎祥業街與駿業街之間的一段海濱道(東行)；

介乎駿業街與啟興道之間的一段海濱道(西行)；

鴻業街；

順業街；

介乎海濱道與偉業街之間的一段勵業街；及

介乎海濱道與偉業街之間的一段巧明街。

02:30-11:00：

介乎將藍公路與環保大道之間的一段環澳路(東行)將會封閉，禁止所有車輛駛入。

02:30-12:00：

介乎藍田交匯處與環澳路之間的一段將藍公路(東行)；及

連接茶果嶺道與將藍公路(東行)及連接東區海底隧道與將藍公路(東行)的藍田交匯處支路。

02:30-12:30：

介乎偉業街與藍田交匯處之間的一段茶果嶺道將會封閉，禁止所有車輛駛入。

03:00-12:00：

介乎新山道與漆咸道北之間的一段東九龍走廊(西行)；及

新山道(西行)。

04:30-11:45：

連接偉發道南行與觀塘繞道(沙田方向)的支路將會封閉，禁止所有車輛駛入