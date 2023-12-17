街馬2023｜12.17復辦下周四搶2萬名額　全馬遊維港10KM跑將藍隧道

社會企業「全城街馬」今日（12日）宣布，將於12月17日早上舉辦「香港街馬」，是疫情襲港逾三年後首次復辦。賽會指，將設全馬、半馬、10公里等六大賽事，並會以東岸公園附近和日出康城為起點，將會首次跑經將軍澳跨灣大橋、將藍隧道及中環灣仔繞道等。「香港街馬」六個賽事合共設有兩萬個名額，將於下周四（20日）報名。



「香港街馬」將於12月17日早上舉行，設有全馬、半馬、10公里賽事，以及首次舉辦專為鼓勵在校學生參與長跑活動而設的「街馬-亞洲青年十公里2023」，賽事可大致分為精英組和挑戰組等。

在賽事路線方面，全馬和半馬均於東區走廊、近東岸公園起步，穿過東隧跑到啟德，並以土瓜灣新山道為終點；而10公里賽事則會在將軍澳將藍公路（近日出康城）起步，經跨灣大橋跑入將藍隧道。

今次賽事將設合共2萬個名額，當中有1,500個名額已預留給海外跑手，而「街馬-亞洲青年十公里2023」的參賽者則必須為12至25歲全日制學。賽事將於下周四（20日）接受報名，公眾須以先到先得形式，在官方網站搶位，賽事費用介乎150元至620元。

「香港街馬 2023」慈善跑詳情。（新聞稿截圖）

「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，街馬賽事捱過疫情挑戰，終於可以復辦第八屆的「香港街馬2023」，形容賽事為跑友開拓出首個位於城市中央的全馬，和首次為跑步活動開放的將軍澳跨灣大橋、將藍隧道及中環灣仔繞道，更希望「街馬-亞洲青年十公里2023」能成為亞洲最大型青少年10公里賽事。

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「全城街馬」又指，將貫徹一向的食玩跑作風，包括保持一貫打氣及地道食物補給的作風，而港鐵亦會在賽事舉行當日加開早班車，以接載全馬及半馬的跑手，並會增加往十公里起點日出康城的班次，以疏導10公里的人流。