街馬復辦遇寒冷警告　選手抱病完成10公里賽事　超人盼傳正能量

街馬闊別3年，今年終於可以重新舉辦，偏偏迎來降溫，天文台今早（17日）6時出寒冷天氣警告時，其實跑手都夤夜出發到起點，凌晨4時只得12度。十公里賽事於早上9時30分開跑亦是同一溫度。

一如往屆，不少健兒打扮成不同造型，包括超人、恐龍、北極熊等衝線，千奇百趣，有選手雖然賽前身體不適，但最終仍能完成賽事，對賽果感到滿意，而教育局局長蔡若蓮跟隨街馬-亞洲青年十公里起步，但終點未見她蹤影。



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今屆十公里賽事首次經過將軍澳跨灣大橋及將藍隧道，終點設於觀塘海濱，不少參加者都有特別造型，有人化身恐龍、鯉魚王、北極熊等，而不少參加者的親友亦到場迎接選手衝線，氣氛熱鬧。

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「超人」冀相遇發哥料落空

以超人造型上場的鍾先生，指今天天氣雖然凍，但濕度不高，雖然有一些高低起伏，而且隧道位置較焗，但沿路風景漂亮，整體而言亦跑得舒服，最終約45分鐘完成，對成績感滿意。今天他以超人造型上陣，他在今年初渣馬時也以同樣造型上陣，因為早幾年疫情都沒有太多大型賽事，希望可以帶正能量給大家，而他亦會參加下月渣馬半馬賽，笑言屆時希望可以見到發哥，同發哥影相。

另一位十公里賽事參加者Mark表示，上屆亦有參加街馬，今次因為妻子喜歡北極熊，故他亦頭帶北極熊帽參加賽事，氹妻子開心。他表示賽前「有啲咳」，未完全康復，故本預算45分鐘內完賽事，但最終都用多了約一分鐘時間，但今日享受比賽。他指賽前有上網了解賽事路線，如什麼時候會有高低上落，他見今日其他參賽者狀態不俗，很多參賽者上斜亦會加速，而今天路線亦「幾好跑」，賽道亦比其他賽事暢順。

十公里賽事參加者Mark表示，上屆亦有參加街馬，今次因為妻子喜歡北極熊，故他亦頭帶北極熊帽參加賽事，氹妻子開心。(何穎賢攝)

林小姐與丈夫一同參加，表示因早前「生蛇」，賽前剛康復不久，所以跑步期間「條氣唔係太順」，最終成功用約44分鐘完成賽事，已經感到很滿意。她指今天天氣凍，比較大風，要跑2、3公里後才覺得比較舒服，而參加者大家都很享受賽事，期間亦見有人打氣，氣氛不俗。

男女子十公里賽事第一名都是由外籍人士包辦，而今日天氣寒冷，大會在終點站有提供保暖錫紙毯及暖包供有需要選手，另外亦有提供運動飲品、香蕉等，供選手回復體力。