司機急症室亡死因　專家指院方評估低於標準　可能促致事主死亡

中港司機疫情期間因腹痛入住屯門醫院，在隔離病房等候近7小時後亡，死因為腸臟淋巴癌引致急性腹膜炎。死因研訊今（17日）續，急症科專家出庭作供，他指雖然事主入院時情況尚算穩定，未有投訴腹痛等症狀，但他當時心跳偏快、嚴重腹脹、剛獲內地醫院診斷有癌症等跡象，足以讓醫護判斷其病情嚴重。專家認為院方進行的初次醫學評估低於標準，打後數小時亦沒再進行評估或持續監測，有可能促致事主死亡。



死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日，由廣州醫院轉送至屯門醫院，逗留急症室隔離病房期間被發現失去反應，同晚不治。

急症科專科醫生譚偉恩認為，院方評估死者黃潤全的評估不理想，只給予最底限度的評估。(凌子淇攝)

認為院方只給予最低限度的評估

急症科專科醫生、港大醫學院教授譚偉恩（Timothy Rainer）以專家證人身份作供，他指黃入院時清醒，急症室分流將他界定為第三級「緊急」病人的做法可以接受；黃被分流後36分鐘見醫生，亦在合理範圍之內，但當時醫學評估並不理想，院方只給予了最低限度的評估，甚至低於標準，除了血紅素及血糖外，沒有其他血液檢查，亦沒評估黃腹脹情況。

入院後數小時未有作再評估及監測

譚偉恩指，院方當日下午2至8時之間，沒為黃進行任何評估。黃有數小時未獲良好評估，如電腦掃描、血液測試等，難令醫護判斷他有否缺血性腸道問題。即使黃沒有腹痛，亦應安排基本檢查、持續監測及覆查。由於醫療記錄有限，故他難以推斷院方延遲治療，有否促致黃死亡；認為院方未能及時評估，有可能促致黃死亡。

急性腹膜炎可隨時致命

譚偉恩又指，T細胞淋巴癌患者，若及時獲合適治療，存活率可達15至25%，急性腹膜炎如同心臟病，隨時可致命，雖然黃入院前尚算健康，但因院方檢查及評估不力，導致醫護未能及時作出明智決定。

死者黃潤全由廣州上救護車到關口時的相片，顯示他腹脹嚴重，但仍清醒，可與救護員溝通。（家屬提供）

專家譚偉恩認為，死者黃潤全入院時腹脹嚴重，加上有癌症新近病史，足以推斷他情況嚴重（家屬提供）

心跳快下壓高是血液循環不順癥狀

譚偉恩認為，黃的嚴重程度介乎第二級「危急」至第三級「緊急」之間。雖然黃入院時情況相對較穩定，沒感受到痛楚，但他當時心跳偏快、下壓較高，反映其血液循環不順，而且他有嚴重腹脹，再加上癌症的新近病史，足以推斷他的情況嚴重。

黃有多重病史不適合做手術

診斷方面，譚偉恩指急性腹膜炎及小腸穿孔可藉電腦掃描或手術發現，但不一定要等黃的X光檢查結果，才有基礎安排他做電腦掃描，醫生若對黃的腹脹有懷疑，要求安排電腦掃描也是合理且可預期的。病人一旦診斷出有小腸穿孔，便需接受手術，惟黃有心臟衰竭、中風等多重病史，其情況並不適合做手術。

死者黃潤全姐夫曾繁鴻稱，黃在等上病房時仍清醒可對話。（凌子淇攝）

護士長張振廣稱，死者黃潤全入院時被列作第三級的「緊急」病人，並被安排在隔離病房，又因疫情關係，要減少與隔離病人接觸，若病人沒有按鈴，護士只會靠ipad監察。(凌子淇攝)

屯門醫院急症室醫生甘偉權稱，死者黃潤全入院時沒有投訴腹痛，X光診斷未發現小腸穿孔。(凌子淇攝)

重點仍是要有醫護巡視

譚偉恩建議，院方推廣個案評估予各科醫生跨部門討論個案，從而得出合適診斷及治療方案；院方應進行定時監測，即使現時隔離病房已設置玻璃窗供醫護監測之用，重點仍然是要有醫護巡視，並說：「如果沒人去看病人，不論用iPad抑或玻璃窗亦無分別。」

醫護判斷要有跳出指引的思維

死因裁判官林希維指，有急症室醫生指黃被評為「緊急」病人，根據指引毋須安排定時監測心電圖、血氧等維生指數。譚偉恩說，並非所有「緊急」病人都需定時監測，但認為「緊急」病人涵蓋範圍廣，醫護作出判斷時，應跳出指引的思維（think outside the protocols）。

案件編號：CCDI-1035/2021(SH)