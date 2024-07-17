司機急症室亡死因　死者急性腹膜炎死　醫生指未提腹痛難診斷

中港司機疫情期間入住屯門醫院，在隔離病房等候近7小時後亡，死因研訊今（17日）續，庭上透露死者腸臟發現惡性淋巴腫瘤，導致小腸穿孔，引發急性腹膜炎而死。急症室醫生指病人當時未有投訴腹痛，加上X光檢查未有發現，臨床診斷較難診斷他有小腸穿孔，雖然小腸穿孔可靠電腦素描證實，但以病人當時情況，較難安排他做緊急電腦掃描。死者五姊哽咽控訴：「我細路係被遺棄係急症室幾個鐘頭，冇人理佢。」醫生則指，當時正值疫情關係，入住隔離病房的病人較多，需靠護士或護理員監測，若病人情況惡化便會通知醫生，但病人的維生指數並無明顯惡化。



死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日，由廣州醫院轉送至屯門醫院，逗留急症室隔離病房期間被發現失去反應，同晚不治。

屯門醫院急症室醫生甘偉權稱，死者黃潤全入院時沒有投訴腹痛，X光診斷未發現小腸穿孔。(凌子淇攝)

醫療記錄指黃入院時無投訴腹痛

屯門醫院急症室住院醫生甘偉權指，據醫療紀錄，一名佘姓醫生當日下午2時見過黃，其時清醒但較倦怠，主要症狀為持續1周腹痛及氣促，但入院時沒投訴腹痛。黃約下午3時獲安排照胸和腹部X光，晚上7時55分被發現心臟停頓，甘遂施行急救，延至8時18分證實死亡。

甘在施行急救時才首次接觸黃

甘指當日下午急症室工作繁忙，較多搶救個案，黃照X光後沒再沒見過其他醫生。甘在施行急救時才首次接觸黃，及看到X光報告，他解釋當時院方尚未配備電子化系統，醫生需主動檢查報告有否出爐，他不清楚黃的報告何時出爐。

內地院方記錄指黃小腸腫脹

庭上透露，內地院方記錄指，黃曾做腹部電腦素描，顯示其小腸腫脹，懷疑有淋巴瘤及心臟衰竭；解剖結果顯示，黃因腸臟T-細胞淋巴癌，導致小腸穿孔，引發急性腹膜炎而死。甘說當日屯院的臨床診斷，難以確認黃的死因，因為腹膜炎病人會有腹痛病症，但黃沒報稱腹痛，而且X光檢查未發現小腸穿孔。

小腸穿孔需電腦掃描證實

甘又補充，小腸穿孔需靠電腦掃描證實，X光檢查敏銳度不足，未必能夠發現，除非病人的X光片發現異樣，或情況急轉直下，否則不會聯絡放射科醫生「插隊」做緊急電腦素描檢查。他同意，即使看過黃在內地醫院及屯院的醫療記錄，都看不到要做緊急電腦素描的基礎。

死者黃潤全姐夫曾繁鴻稱，黃在等上病房時仍清醒可對話。（凌子淇攝）

救護隊目陳旭華稱，內地醫療文件懷疑死者黃潤全癌病擴散。（凌子淇攝）

護士長張振廣稱，死者黃潤全入院時被列作第三級的「緊急」病人，並被安排在隔離病房，又因疫情關係，要減少與隔離病人接觸，若病人沒有按鈴，護士只會靠ipad監察。(凌子淇攝)

五姊質疑黃入院數小時無人理

黃的五姊在庭上質疑，當日家屬不斷追問胞弟情況，但沒有醫生來看他，並哽咽說：「我細路係被遺棄係急症室幾個鐘頭，冇人理佢。」甘解釋當時正值疫情關係，入住隔離病房的病人較多，醫生較難每小時查看病人，或需交由護士及護理員監測，病人情況惡化才會通知醫生，但當時黃的維生指數沒有明顯惡化，故安排他先等X光結果。另黃提到現時院方已在隔離病房加設玻璃窗，亦引入遙距心肺檢測儀，以便醫護監測病人情況。

家屬在下午4時54分拍攝死者，發現死者在下午6時40分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

家屬在下午6時40分拍攝死者，發現死者在下午4時54分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

法醫認為黃因惡性淋巴瘤致小腸穿孔

政府高級法醫吳從基供稱，黃體內有少許黃疸，肺充血及有積水，心臟冠狀動脈粥樣退化，其中左邊冠狀動脈8成阻塞、大動脈中度退化；黃的腹腔另有2公升血色液體，腸臟有許多粒狀腫瘤，部份已經壞死。

吳指黃的血管粥樣硬化未有引起併發症，判斷其死因是因腸臟T-細胞惡性淋巴瘤，導致小腸穿孔，引發急性腹膜炎，惟難以判斷炎症出現多久，「1、2日又得，1、2個禮拜又得」。

案件編號：CCDI-1035/2021(SH)