司機急症室亡死因　護士指疫情下要少接觸　病人沒按鈴醫護不入房

患肝病中港司機，疫情期間回港入屯門醫院就醫，在隔離病房等候近7小時後亡，其死因研訊今（16日）續。急症室護士長稱，當時病人被列作「緊急」，維生指數較穩定，故安排在隔離病房等候檢查。他指因疫情關係，醫護需與隔離病人減少接觸，如病人沒按鈴，醫護不會入病房，但房內有iPad可供護士遙距監測，但他同意若能入房觀察會較理想。護士長又指，當日收症繁忙如「災難日」，並有多名「危急」病人入院，醫生護士人手都不夠。死者長姊質疑院方多忙都應監測其弟情況，並哽咽說：「點解最後佢離世，唔係你哋通知我，而係我去發現，呢個我無法接受。」



死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日，由廣州醫院轉送至屯門醫院，逗留急症室隔離病房期間被發現失去反應，同晚不治。

護士長張振廣稱，死者黃潤全入院時被列作第三級的「緊急」病人，並被安排在隔離病房，又因疫情關係，要減少與隔離病人接觸，若病人沒有按鈴，護士只會靠ipad監察。(凌子淇攝)

黃被送院時被列作緊急類別

退休護士長張振廣稱，案發他是屯院急症室的護士主管，他指急症室實施5級分流制度，黃送院時被歸類第三級「緊急」類別，即維生指數相對穩定，因應疫情措施，黃獲安排入住急症室9A隔離病房，等候醫生檢查。

需入院才會作新冠檢測

張續指病人若非「危殆」或「危急」類別，會先獲安排入住隔離病房，待醫生檢查再決定需否入院，若需入院才做新冠檢測。隔離病房設有iPad可讓駐守護士站的護士遙距監測，或與病人溝通，另亦設呼喚鈴（callbell）可讓病人呼叫。

疫情關係醫護要減少接觸隔離病人

張又提到，一般來說，護士站會有4名護士當值，他們需兼顧其他工作，若工作繁忙或會調到其他崗位。他不清楚黃曾否按呼喚鈴，基於疫情關係，醫護需與隔離病人減少接觸，如果病人沒有按鈴，醫護不會入病房。

張廣振又指，當日屯門醫院急症室收症如災難日，醫生護士人手都不足。

當急症室收症情況如災難日

張稱急症室平日醫護人手已是捉襟見肘，案發當日收症情況「好worse」，如同「災難日」。他解釋，平日急症室24小時內約接收20名危急病人，當日下午1至7時期間已需處理12名危急病人，其中8人是在下午3時半至5時半間接收，理想來說應要18至20名護士，惟當日一個更只有12名護士上班。張說：「當日情況差到醫生護士都係唔足夠。」

張指有護士稱見黃6時仍有移動及呼吸

黃的姐夫昨供稱，他在下午4時及7時兩度拍攝下黃的照片，照片所見，黃的姿勢一致，或已沒有反應。張稱，他獲上級告知，有護士當日下午6時後曾兩度透過iPad監測黃，見他曾移動及呼吸。

家屬在下午4時54分拍攝死者，發現死者在下午6時40分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

家屬在下午6時40分拍攝死者，發現死者在下午4時54分相片的睡姿、手持尿壺及供氧喉甩脫位置（紅圈）一樣。（家屬提供）

張同意若能入房觀察會更理想

黃的長姊發問時稱，她當日進入病房，發現黃失去反應，質疑醫護只看iPad不夠準確。張同意如果能夠親身入病房是「好理想」的做法，但當時須顧及感染風險，出現「兩難」情況，醫護必須減少接觸，透過iPad及呼喚鈴補救監測病人的情況。

長姊哽咽為何弟離世會由她發現

黃的長姊又指，明白院方人手不足，但認為醫護多忙碌都應觀察其弟的情況，並哽咽說：「雖然你哋人手不足，但佢都係生命嚟㗎嘛，點解最後佢離世，唔係你哋通知我，而係我去發現，呢個我無法接受，係我自己見到佢冇反應，嘩，我真係心都裂埋⋯」

死姐黃潤全長姊哽咽，為何會由她發現其弟離世，而非由醫護通知。（凌子淇攝）

死者黃潤全姐夫曾繁鴻稱，黃在等上病房時仍清醒可對話。（凌子淇攝）

稱事件令她傷心難過

她不解胞弟為何原本清醒，入院數小時內每況愈下，如果內地醫院判斷胞弟情況不穩，不會容許送他回港，強調：「嚟到屯門醫院，就係信任香港嘅醫療，咁樣⋯我就係覺得好傷心好難過。」

無指引要監察緊急病人維生指數

有陪審員追問，為何黃當日下午3時許照X光後，未獲安排持續監測或治療。張解釋，由於黃被列作「緊急」病人，院方沒有指引必須定時監測其維生指數，若醫護監測時發現情況有變，會立刻安排檢查。

案件編號：CCDI-1035/2021(SH)