垃圾徵費｜前環境局長黃錦星稱　7年前討論政策　當時獲主流支持

垃圾徵費押後至8月1日實施，前環境局局長黃錦星大年初一（10日）在電台節目中表示，政府過去已建立中下游的系統，目前只欠市民踏出回收的一步，呼籲市民習慣新理念，將垃圾視作回收物。他又指，可持續發展委員會在2017年討論垃圾徵費時，獲社會主流支持，相信市民可適應，「𠵱家可以逐步逐步適應佢，一齊減廢減碳。」



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近10年空氣質素及人均碳排放有明顯改善

黃錦星表示，觀察到近10年全球極端天氣更為頻繁，但推行環保的步伐亦繼續向前。例如香港空氣素質近10年有改善，主要污染物減四至六成；整體人均碳排放，由最高峰的6.2公噸，減至百分之4點幾水平。不過廚餘只減少約一成，他認為最重要為源頭減廢，呼籲「食幾多買幾多。」

問到市民會否適應垃圾徵費，黃錦星表示，可持續發展委員會在2017年討論垃圾徵費的準備工作時，社會主流意見表達支持，其後花上1至2年時間商討細節，相信市民可適應。「𠵱家可以逐步逐步適應佢，一齊減廢減碳。」

前環保局局長黃錦星。（資料圖片／余俊亮攝）

政府已建立中下游系統 只欠市民踏出回收一步

黃錦星指，政府建立中下游的系統，例如他在任內建立玻璃樽回收系統，每幢高樓設有一個回收箱，目前可回收約三成玻璃樽。而政府亦曾資助業界，在環保園興建飲品膠樽再造廠，可生產食品級膠樽，認為目前只欠市民踏出回收的一步。他呼籲市民習慣新理念，「好多嗰啲唔係垃圾，係可回收物。」

大嘥鬼推出逾10年 黃錦星︰唔係好似我啊嘛？

黃錦星任內推出的環保局吉祥物「大嘥鬼」已推出10年，主持人讚設計團隊功不可沒，「你講大嘥鬼呢，呢個Icon好成功，個Icon一見到就諗起……」黃錦星立即截斷反問︰「唔係好似我啊嘛？」