易通行信用卡｜7.22起簡化自動繳費　每日結算代替每次過隧道結算

運輸署宣布，7月22日起簡化「易通行」不停車繳費下的信用卡自動繳費及相關的通知安排，合併處理信用卡自動繳費用戶在同一天應繳隧道費，即若用戶同一天有多於一次「易通行」隧道費交易，由目前每次交易結算一次，簡化在翌日一次過向有關用戶收取合計費用，避免一日多次經過收費隧道時會有多次交易，也減少因此發出多個通知對使用者造成的滋擾。



多條政府隧道已實施易通行。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸署表示，精簡安排下，有關用戶每次在使用政府收費隧道後，易通行流動應用程式上會顯示「隧道費交易處理中」通知，系統於翌日會發出一個通知確認合計費用是否已成功繳付；新安排可簡約用戶收費交易次數，用戶亦可繼續透過易通行網站或流動應用程式查閱其使用政府收費隧道的詳細紀錄。

該署稱，易通行系統將為使用信用卡自動繳費的用戶預設選擇每日合併處理當天應繳所有隧道費交易的安排，同時易通行亦會為用戶提供靈活安排，用戶可登入其「易通行」網站或手機流動應用程式賬戶，按個人需要更改繳款和收取相關通知的方式。至於目前使用銀行轉賬及指定儲值戶口自動繳交隧道費的用戶，現有安排維持不變。

多條政府隧道已實施易通行。（資料圖片/黃浩謙攝）

另外，隧道費服務商聯同結算銀行，將由7月22日至9月21日推出推廣活動，鼓勵用戶註冊「易通行」指定儲值戶口，並設立自動增值服務繳費，讓用戶能更輕鬆管理「易通行」戶口和繳交隧道費。