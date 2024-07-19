西九財困｜政府准賣地　李兆波質疑能否助自負盈虧　倡投資交專家

西九文化區陷入財困，西九管理局去年提出的財務方案獲政府有條件同意，允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，樓面面積上限為17萬多平方米，可保留全部收益。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波今（19日）在港台節目表示，西九取得收益後會有何發展、是否可以自負盈虧仍存問號，又認為西九本應是做藝術，而非房地產，若交由西九團隊處理或未能達至效益最大化。



西九文化區。(何倩瑜攝)

西九文化區陷入財困，西九管理局去年提出的財務方案獲政府有條件同意，允許西九管理局出售西九第二區住宅項目，樓面面積上限為17萬多平方米，可保留全部收益。政府對西九提4項條件，包括設立獨立的指定銀行帳戶，遵守政府多項財政紀律KPI，包括每三年的營運赤字上限，就項目年度現金流及預算成本訂立KPI，並就每項涉及住宅的發展項目提交招標時間供發展局同意。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波。（資料圖片）

房地產市場欠佳 「得西九，得天下」概念一直變

對於政府批准解除「建造、營運及移交」規定，李兆波今（19日）在港台節目《千禧年代》表示，因為「啲錢唔係咁多到位」，西九取得收益後會有何發展、是否可以自負盈虧仍存問號。他提到房地產發展有不少事前工作，惟西九管理局是「搞藝術」，而非房地產，形容「佢哋都會做得好辛苦」。

他又指，現時香港的住宅市場連政府也正面對困難，多個項目如北都也在討論地產，惟「房地產市場唔得，好多嘢就唔係好似之前嗰個假設。」他提及「得西九，得天下」的概念，至如今已用盡資金，「假設」一直有變化，因而產生各種問題，認為西九要維持一隊人處理房地產，「可能唔係好合適」，或未能達至效益最大化。

他對於增加門票收入的做法表示悲觀，因去年門票收入只有8千600萬，故有一定限制、做法不可行；加上香港缺乏國際旅客，當中主要都是內地客且即日來回，而本地亦沒有太大的文化社群。他以故宮為例，「有啲嘢你整咗出嚟，但無嗰個市場。呢個又係假設問題。」

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地。（立法會文件）

質疑賣住宅地後 財政支援可持續性

他又指，對出售酒店及寫字樓項目做法更感悲觀，因寫字樓已可由AI取代，也會有WFH的做法，酒店則房價較低，「一大堆嘢整完之後都係返番老問題，如果賣咗好多年前『得西九，得天下』……個到一大舊錢，投資有道嘅話就可以燒到幾遠都得。」惟現在17萬多平方米面積，政府指只可「燒」十年，持續性上就較為「問號」。

對於資金可讓西九營運10年，他也表示「應該都可以嘅」，前題是香港市場回復活力，再強調房地產要交由專業一方處理，不宜由西九做，西九應做展覽等項目，進而作推廣，令香港形成文化氣候，並提到香港做故宮只是代理，宜思考香港是否有本地藝術「可以上到呢啲地方，唔多，但希望第時會有」，否則只能租借別人的展覽，「呢個世界有一樣嘢叫飛機，啲人可以飛去原產地睇。」

他指，西九要釐清自身角色，如在黃金十年不能做好，只會變成財政「黑洞」，再用公帑做只會是不智。被問及是否可在賣地後收益作投資，他表示住宅發展不是一筆到位，要做相關的財務安排需做得仔細，做法上是可行，惟細節上不應由西九做，宜交予有關專家處理。