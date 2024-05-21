西九財困｜唐英年籲回應財務方案　楊潤雄：的確傾咗係有啲進展

西九文化區管理局面對營運赤字，資金鏈或於明年6月斷裂，西九文化區管理局董事局主席唐英年日前在一個電視節目指，若政府遲遲未回應西九管理局提交的財務建議方案，西九節流上有「逼要性」作相當大動作，包括減少博物館開放日數。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（21日）回應稱，就西九財務問題一直有進展，「佢哋（西九文化管理局管理層）係知最新情況及發展。」楊潤雄又指，如何運作、如何在資源做到最佳效果是管理局負責，故如何令他運作良好是管理局須要回答的問題，如一些建議需政府協助，政府會認真考慮。就最新西九文化管理局提出的財政建議，政府亦曾與管理局談過，「的確傾咗係有啲進展」，有詳細資料會公布。



唐英年日前在HOY TV《有理有得傾》稱，若政府遲遲未回應西九管理局提交的財務建議方案，西九在節流上有「逼要性」作相當大動作：「例如博物館未必開6日，可能要開少兩日，戲曲中心亦都要開少幾日......但咁對市民公唔公平呢？」

西九文化區管理局董事局主席唐英年。（資料圖片）

楊潤雄今日回應有傳西九政府達共識准賣樓時指出，就西九財務問題一直都有進展，「佢哋（西九文化管理局管理層）係知最新情況及發展。」他又指，如何運作、如何在資源做到最佳效果是西九文化管理局負責，故如何令西九運作良好是管理局要回答問題，但如一些建議需要政府協助，政府會認真考慮。就最新西九文化管理局提出的財政建議，政府亦曾與管理局談過，「的確傾咗左係有啲進展」，如有詳細資料會公布。

西九文化區管理局2022/23年度錄7.18億元基本營運赤字，政府早前的撥款預計明年用盡。（資料圖片/梁鵬威攝）

行政長官李家超今早在行政會議開會前表示，很快會就西九文化區的改善財政方案有定案，指政府希望確保西九文化區成功營運，並有長遠可行，而且有良好績效指標的財政計劃。 他強調公帑必須謹慎使用，而且西九文化區要就未來發展設績效指標(KPI)。

文體旅局：政府正就西九財政狀況尋求獨立顧問意見

文體旅局日前回覆查詢時指，收到西九文化區管理局就改善財政的建議，現正就管理局財政狀況尋求獨立顧問意見，並會適時會向公眾交代。如果管理局在推行新的財政方案時需要協助，政府會一如以往與管理局跟進。

局方強調，管理局以自負盈虧形式運作的法定機構，須負責以各種方法改善財務狀況，使西九文化區可以持續發展及營運。又指政府沒有直接參與管理局的日常運作，但一直與管理局保持緊密聯繫，監察西九文化區計劃的推展，包括顧及財務上的可持續性。