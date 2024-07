微軟(Microsoft)Windows系統據報在全球多地傳出服務故障的消息,疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike有關。受消息拖累,CrowdStrike美股盤前瀉12.2%至301.2美元,而微軟盤前則挫近2%,報432.24美元。

據外媒報道,美國多家航空企業、澳洲商戶大規模受到影響,倫敦金屬交易所(LME)等亦受波及,而在社交網絡上,也有全球不少Windows用家發文指,系統出現問題,也有香港用戶報告有問題。

微軟稱服務出現問題,正採取緩解措施。這次故障被指疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike有關,Crowdstrike在其支援更新中發布稱,已經確定今天全球Windows大規模故障背後的問題。

微軟死機:A cash register shows a blue screen at a grocery store affected by a cyber outage in Sydney, Australia July 19, 2024. REUTERS