微軟死機專家料CrowdStrike偵錯肇禍　籲復常後裝其他防毒始上網

微軟系統今（19日）在全球多地出現故障，全球約數萬間企業用戶受到影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析指，防毒軟體Crowdstrike出現問題可能由於「除蟲」未夠全面，又建議即使電腦可重用後，用戶亦不要立即上網，應找其他防毒軟件頂替，否則可能會被黑客入侵。



方保僑指，黑客可能在這段時間進行網絡攻擊，建議電腦即使能開機都不要立即上網。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑指，是次微軟全球大規模當機是由於防毒軟體Crowdstrike更新時與微軟系統出現不兼容的問題，應與微軟本身系統無關。防毒軟件已運行多時，被問到為何會在這次出現問題，方保僑則解釋，防毒軟件一直都在更新和「除蟲」，以應付不同的電腦病毒，但若「除蟲」未夠全面則可能會出現與系統不兼容的情況。

機場有電子屏幕出現故障藍屏。（梁鵬威攝）

方保僑呼籲用戶不要在電腦能開機後立即上網，指黑客可能在這段真空期間進行網絡攻擊，「黑客都會睇到呢個新聞，佢地都會趁呢段時間睇下網絡上面有冇啲機係無保護而去攻擊你嘅。」他建議企業用戶聯絡IT團隊或專家找出解決方案，或在可行情況下使用其他防毒軟體頂替。