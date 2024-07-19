保安圖姦女同事　被指曾稱：你生出嚟就係要畀男人搞　判囚6年

六旬夜更保安涉工作期間性侵一名邊緣智商的女同事，並曾意圖與對方性交，但女方反抗而不果。男保安早前被裁定兩項非禮和兩項企圖強姦罪成。被告求情指事主對他有意思，其行為或令被告誤會。法官今(19日)在高等法院判刑時，引述事主的創傷報告，事主指被告曾出言侮辱她說：「你生出嚟就係要畀男人搞。」事主稱對被侵犯感噁心，望法庭重判被告。法官判被告監禁6年



辯方求情指X對被告有意思

被告吳兆榮，63歲。他被控於2021年5月至10月間，兩次非禮和兩次企圖強姦X(案發時31歲)。庭上透露，被告已婚，育有一名兒子。辯方求情時承認本案的控罪嚴重，但X的行為有機會令被告誤會，指X對被告有意思。

被告吳兆榮在高等法院就非禮及企圖強姦等罪，被判囚6年。

X要求法庭重判被告

法官判刑時引述X的創傷報告，她指被告常以不恰當方式觀望她 ，工作期間亦想接近她。此外，被告曾出言侮辱X謂：「你生出嚟就係要畀男人搞。」她對性侵事件感到噁心，望法庭重判被告。報告認為，X沒有創傷後遺症，不需時即時的心理治療。

X出庭感緊張工作時犯錯

報告亦提及，X在第一次性侵事件後，向上司要求更換工作崗位但被拒。她又本案的法律程序，其工作安排受影響。她因出庭感到緊張，難以集中，工作時犯錯，遭多名住戶投訴。她上庭作供要告假，上司認為她不負責。她又因出席創傷報告的評估而再告假，上司終止了她一些工作安排，X完成評估後需返公司會面，她擔心會被解僱。

官指本案案情非常嚴重

法官指，若被告得悉X屬邊緣智商，利用此身體上的弱點而加以侵犯，會因此加刑，但案中未有證據顯示他知悉此事，X也如一般人般受僱，但本案案情非常嚴重，判被告監禁6年。

被告多番在保安休息室侵犯X

案情指，智商只得74分的X，受僱於一間護衛公司，在沙田一私人屋苑任夜更保安，被告是她的同事。被告於當值期間在保安休息室非禮X，包括指插X的私處和摸胸，被告又捉X的手為他手淫。此外，被告又曾在休息室內脫去二人衣服意圖性交，X推開並作反抗，被告最終放棄。X於2021年11月向社福利構導師投訴並報警。

案件編號：HCCC213/2023