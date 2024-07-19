今日新聞8分鐘｜微軟全球死機香港機場再亂｜粉嶺巴士遭貨車捱撞

天文台：南海低壓區周六進入香港800公里範圍內 明或發一號風球

天文台今早（19日）表示，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，會逐漸增強為熱帶氣旋，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶。到中午12時再發出預告，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日（20日，星期六）進入香港800公里範圍內，天文台會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號，受其影響，下周日及周一（21至22日）珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。

天文台另指位於西北太平洋的另一個低壓區亦會逐漸發展為熱帶氣旋，並大致移向台灣附近海域，兩個系統可能產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。

西營盤唐樓劏房單位冒煙 女住戶昏迷送院命危 消防救出兩犬

西營盤發生火警。昨日（18日）晚上9時許，第二街117號唐樓劏房單位冒煙，消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊撲熄，同時救走一名女子，以及鄰居兩隻狗，消防和警方正調查事故原因。

Microsoft死機多地大混亂 微軟：解決根本起因 仍有殘餘影響

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息，多地機場、商戶、銀行、通訊公司等大規模受影響，香港也傳出災情，在社交網絡上，也有全球不少Windows用家發文指系統出現問題。微軟稱服務出現問題，正採取緩解措施。

這次故障被指疑與網絡安全軟體公司Crowdstrike的更新有關，Crowdstrike在其支援更新中發布稱，已經確定今天全球Windows大規模故障背後的問題。本文會更新事件最新資訊。

微軟死機香港消息｜航空公司無法正常運作 微軟：解決方案將發佈

微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地傳出服務故障的消息。香港機場管理局指，由於微軟系統出現故障，全球各地應用該系統的相關航空公司服務受到影響。香港國際機場受影響航空公司須改用人手辦理登記手續。航班運作暫時未受影響，機場已啟動緊急應變機制，跟進情況。機管局呼籲旅客預留充足時間前往機場辦理登記手續及留意最新公布。

粉嶺巴士遭貨車攔腰撞 剷入安全島釀7傷 貨車司機涉危駕被捕

今日（19日）上午9時18分，粉嶺一鳴路與百和路交界發生交通意外。一部九巴273A遭貨車攔腰相撞後，巴士剷入安全島，撞毀欄杆及燈箱等，現場消息稱最少8人受傷。

葵涌道的士撼防撞欄後翻轉 零件毀巴士車窗 司機乘客共4人傷

葵涌道發生交通意外。今日（19日）清晨6時許，一輛的士沿葵涌道往葵涌方向行駛，至荔景邨對開分岔位失事，猛撞風琴式防撞攔後「打筋斗」反轉路中，司機被困。其間的士有零件甩脫，飛撞落一輛九巴，打爛巴士玻璃窗。兩車共4人受傷，由救護車送院。

警搗元朗毒品倉檢$3億可卡因 20歲男月薪$1.5萬24小時看倉販毒

近年製造可卡因的原料可可葉產量持續上升，令製毒成本下降，有販毒集團把握機會趁低入貨，囤積毒品。有見及此，警方毒品調查科經調查後，昨日（18日）在元朗一個400呎住宅搗破一個毒品儲存倉，檢獲386公斤可卡因及少量K仔（氯胺酮），總市值約3億元，是今年檢獲最大宗的可卡因案件。警方以涉嫌販毒拘捕一名20歲無業男子，調查得知他每月收取1.5萬元報酬，負責24小時看管毒品儲存倉及販毒，時薪比最低工資更低。

司機在急症室7小時亡裁死於自然 胞姊不滿：擺幾個鐘死咗可點講

中港司機在第三波新冠疫情期間，持續腹痛在內地未能查清病因，在內地轉回港就醫並被到屯門醫院，惟在急症室隔離病房等候近7小時後，被家人發現已死，法醫指其死因是腸臟淋巴癌引致急性腹膜炎。死因庭早前召開研訊，陪審團今（19日）一致裁定死者死於自然，並無給予建議。死者長姊聞判後，直言不滿意裁決結果，認為裁決無法反映疏忽，又指就算死者有癌症，也不會即時死亡，並說說：「癌症都有得醫㗎嘛，唔係即時死亡㗎嘛⋯擺佢係度幾個鐘頭咁死咗，你話我哋點講」又認為若其弟有得到照顧，未必當日就死。

屯門醫院發言人稱，院方事發後已成立根源分析委員會深入檢視個案，並落實一系列改善措施，包括制訂更嚴謹的工作指引，確保醫護人員交更時，清晰地向下一更的職員交代獨立診症室的病人情況及提供適切跟進。院方亦已提醒醫療團隊照顧需獨立隔離的病人時，需定時進入診症室內監察病人情況及提供合適的治療。

西貢鯨魚死亡報告｜闖香港約兩周後遭船高速𠝹死 元兇料非觀鯨船

去年7月中，西貢海域發現一條布氏鯨張大嘴巴「上水」覓食，全城熱話，可惜約半個月後被發現魂斷牛尾海。時隔一年、漁護署今日（19日）公布其死因調查結果，專家估計布氏鯨去年7月30日早上至31日早上、即闖港水域被發現後約兩周，被一艘快速行駛船隻撞擊，傷及其背部和脊椎導致其即時死亡，雖無法確定船隻種類，但推測並非觀鯨船或漁船等。

保育海洋哺乳動物專家小組主席梁美儀表示，鯨魚有兩個嚴重傷口，根據外國專家分析，鯨魚最有可能是被一艘有兩個螺旋槳的大型高速船同時𠝹過其身體，估計是在晚上發生，在黑夜下未能看到鯨魚致未能避開，「人有惻隱之心，唔會刻意撞動物。」