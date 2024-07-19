司機在急症室7小時亡裁死於自然 胞姊不滿：擺幾個鐘死咗可點講
中港司機在第三波新冠疫情期間，持續腹痛在內地未能查清病因，在內地轉回港就醫並被到屯門醫院，惟在急症室隔離病房等候近7小時後，被家人發現已死，法醫指其死因是腸臟淋巴癌引致急性腹膜炎。死因庭早前召開研訊，陪審團今（19日）一致裁定死者死於自然，並無給予建議。死者長姊聞判後，直言不滿意裁決結果，認為裁決無法反映疏忽，又指就算死者有癌症，也不會即時死亡，並說說：「癌症都有得醫㗎嘛，唔係即時死亡㗎嘛⋯擺佢係度幾個鐘頭咁死咗，你話我哋點講」又認為若其弟有得到照顧，未必當日就死。
死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日，由廣州醫院轉送至屯門醫院，逗留急症室隔離病房期間被發現失去反應，同晚不治。陪審團裁定，黃因腸臟T-細胞淋巴癌，導致小腸穿孔，引發急性腹膜炎而死。
官稱已向真相行咗一大步
死因裁判官林希維指，明白家人可能仍有許多看法，但認為是次研訊已向真相「行咗一大步」，並向家屬致以慰問。黃的長姊坦言不滿意裁決結果，認為裁決無法反映院方疏忽，並說：「如果有照顧得到佢，未必咁快係當日就死亡囉。」
長姊指弟擺係度幾個鐘死咗問可以點講
長姊在庭外形容裁決結果令人無奈，又指其弟遺下兩歲幼子：「令我哋好難捱。」她雖認同研訊是向真相「行咗一大步」，但說：「癌症都有得醫㗎嘛，唔係即時死亡㗎嘛⋯擺佢係度幾個鐘頭咁死咗，你話我哋點講」
姐夫指若監測維生指數或可避免死亡
長姊又說：「我哋呢啲小市民，唔知道點樣去索償⋯全部都係專家講嘅。」黃的五姐夫曾繁雄則指，如果院方當時安排監測黃的維生指數，或可避免死亡，並說：「起碼有得搶救，而家都連搶救都冇機會。」
黃被送院時仍然清醒
綜合庭上證供，黃生前為中港司機，案發時剛在內地與妻子結婚，兒子亦剛誕生。2021年7月，黃因腹痛兩度赴內地醫院求醫，但未能查清病因，及後決定返港求醫，並於8月18日由廣州醫院轉送屯門醫院，其時仍然清醒。
曾安排照肺及腹部X光
黃送抵屯門醫院後，被安排入住隔離病房等候檢查。他曾於下午2時許見醫生，一小時後獲安排照肺及腹部X光，但隨後一直未有醫生接見。當晚近8時，黃的長姊發現黃身體冰冷，毫無反應，醫護隨即施行急救，其後證實不治。
護士長稱當日收症繁忙如災難日
急症室護士長指，當時隔離病房設有病人呼喚鈴，以及iPad可供護士站的護士監測病人情況，但當日收症繁忙如「災難日」，醫生護士不足，或無人駐守護士站。急症室醫生則指，黃死後證實因急性腹膜炎及小腸穿孔而亡，雖然小腸穿孔可藉電腦素描發現，惟據醫療記錄，黃當日未有投訴腹痛，較難安排他做緊急電腦素描。
專家認為院方初步評估低於標準
急症科專家認為，雖然黃入院時情況尚算穩定，未有投訴腹痛等症狀，但他當時心跳偏快及嚴重腹脹，加上內地院方曾懷疑他有癌症擴散的跡象，足以讓醫護判斷他的病情嚴重，但院方的初步醫學評估低於標準，打後數小時亦沒再進行評估或持續監測，有可能促致黃死亡。
案件編號：CCDI-1035/2021(SH)