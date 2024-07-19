醫生指單位被催淚彈損毀索償　上訴求傳蕭澤頤　官拒指蕭不在場

耳鼻喉科醫生指警方2019年理大衝突期間，疑把催淚彈誤射入他位於尖沙咀的單位，入稟向警方索償672萬。醫生要求傳召「一哥」蕭澤頤作供，遭聆案官拒絕。他就此提出上訴，法官今(19日)頒判辭，認為醫生非要羞辱警務處長，但「一哥」當時並非身處現場，傳召他無助了解事件，反而增添不必要的成本和時間，因此駁回醫生的上訴。



原告梁錦聰，被告為警務處長。原告曾向聆案官要求，准他傳召警務處長蕭澤頤作供，但聆案官拒絕。

原告梁錦聰要求傳召警務處處長蕭澤頤作供，上訴遭法庭駁回。（資料圖片）

被告否認責任，指案發時有示威者拾到警員發射的催淚彈，再掟向警方防線。警方不知道涉案的催淚彈如何射入原告的單位。惟原告指，警務處長監管整個警隊，他需對事件負責，並作出解釋。

官指處長事發時不在現場

法官在判辭指，警務處長不在事發現場，不可能道出誰人把催淚彈射入原告的單位。案發日多區有示威和非法集結，現場有警員執勤，警務處長亦是依賴下屬的報告了解事件。案發時一名楊姓督察在現場指揮警員，其證人供詞已存入法庭，因此駁回梁的上訴。

要求傳召警員無助了解事件

此外，原告亦要求一名名叫曾雄（譯）的警員作供，指他曾以縱火案名義持手令入其單位調查。法官指該警員案發時亦不在現場，也不是調查的警員，其證供無助了解為何催淚彈射入單位，認為聆訊官裁定正確

案件編號：HCA 1936/2021