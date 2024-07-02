警員沙田衝突受傷向警務署索償 署方稱正向施襲者追討望一併處理
撰文：凌子淇
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2019年7月反修例運動期間，沙田新城市爆發警民衝突，兩名警員遭示威者用雨傘等物品襲擊，其中一警員早前入稟向警務處處長索償，並指警方當日未有準確評估形勢，導致警方在場寡不敵眾，最終令他受傷。案件原定今（2日）於高院開審，警務處指警員早前另向示威者索償，認為兩案應由同一法官處理，故此希望申請暫押後案件，再視乎另案情況決定如何處理。暫委法官梁俊文決定擱置審訊，日後將頒布書面理由。
指警錯估形勢令警員寡不敵眾
原告張歷恆，被告為律政司司長代表的警務處處長。入稟狀指，張和其他同僚於2019年7月14日到沙田新城市廣場第一期三樓，恢復秩序。但由於被告在指派張到場前，未能正確評估現場情況，導致警方寡不敵眾，遭示威者包圍，使張遭到毆打致面部、身體和眼睛受傷，故向被告方索償。
警稱正向兩名施襲示威者索償
警方代表律師今申請押後，原因是張早前另向兩名施襲示威者索償，警方現正考慮向該兩名示威者索償。律師又指張的索償源於同一事件，應由同一法官處理。梁官質疑警方為何不在更早時間向示威者索償，律師承認這屬疏忽，但仍希望法官批准押後。梁官最終批准申請，暫時擱置聆訊，再視乎另案情況決定如何處理。
警早前向其中一名示威者索償172.5萬
翻查資料，張於2022年今年 入稟向示威者梁柏添及李文謙索償。梁、李早前承認暴動罪，2020年9月，兩人分別被判囚4 年及3年4個月。梁去年已刑滿出獄，他近日收到律政司信件，指梁當時襲擊兩名警員致受傷，警方作為僱主已向他們支付僱員補償，故根據《僱員補償條例》向梁追討僱員補償及訟費，合共172.5萬元。
案件編號：HCPI 20/2023
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